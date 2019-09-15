الدبور – بعد عقود من التشدد على المرأة السعودية و إجبارها على لبس العباءة السوداء، ومخالفة ومعاقبة أي فتاة إن خرجت بدونها وفي كثير من الحالات تضرب وتعنف من قبل رجال الهيئة، إكتشف علماء السعودية الجديدة أن العباءة ليست من الإسلام أو الدين بشيئ، بل جاءت من العراق و سوريا ولا علاقة لها بمن سكن السعودية أصلا.

حيث قال الداعية السعودي أحمد الغامدي، أن المرأة لا يجب أن تُلزم بالعباءة، مشيرًا إلى أنه يكفي فقط أن ترتدي ما يستر بدنها سواء ملون أم غير ملون.

وقال ‏الباحث الشرعي على برنامج ”اتجاهات“ بقناة ”خليجية“ إنه عاش فترة الصبا بالجنوب، فكان يرى النساء يخرجن إلى الوادي ويرجعن إلى بيوتهن بلا عباءة ويمشين مكشوفات الوجه حتى السبعينيات الميلادية.

من جهته، قال ‏محمد ربيع الغامدي، الباحث في الموروث الشعبي، إن المرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز والجنوب إطلاقًا، وكانت ترتدي السروال والصديري وغطاء الرأس، مشيرًا إلى أن العباءة السوداء جاءت من العراق وبلاد الشام.

‎وأوضح الغامدي أنه شاهد عيان على هذه الفترة وفي عام 1960 انتقل للباحة، ولم يجد امرأة تلبس العباءة نهائيًا.

وشرح الغامدي أن الآية التي نزلت على النبس عليه السلام كانت لفترة معينة وظرف معين، حيث طلب منه الله ولم يكن أمر بل قال قل، فقل عند الشيخ ليس أمرا ، و أن الأمر كان يخص الحرة دون غيرها، حتى تعرف إنها حرة وليست جارية، فطلب الله من النبي أن يقول لزوجاته كما جاء في الأية التي تقول: “يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين”

يذكر أن رؤية بن سلمان الجديدة دعت لتحرير المرأة السعودية وان تفعل ما تشاء في السعودية، وأمر بإلغاء الكثير من الفتاوي السابقة في الفترة التي أطلق عليها الظلامية بداية إنقلابه على عائلته وتولي منصب ولي العهد بالقوة.

الباحث الشرعي #أحمد_بن_قاسم_الغامدي

لا أرى أن المرأة يجب أن تُلزم بالعباءة، فإذا لبست ما يستر بدنها وتخمرت يجوز لها ذلك، وإن لبست الملون..@DAhmadq84#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/Lnafvud9Rh — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) September 15, 2019