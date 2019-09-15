الدبور – أقدم كويتيان على ضرب عدد من رجال شرطة المرور وتمزيق ملابسهم العسكرية خلال شجار نشب بينهم، فيما صدم أحد المعتدين دورية الشرطة محاولاً الهرب مع رفيقه، قبل أن تتم السيطرة عليهما.

وكشفت التحقيقات أن رجال المرور كانوا يقومون بجولة تفقدية على الطريق الدائري الثاني ففوجئوا بشخص يستنجد بهم من شخصين يقومان بملاحقته ومضايقته، فسارعوا إلى نجدته، وتمكنوا من استيقافهما، وبالاطلاع على هويتيهما تبيّن أنهما كويتيان.

وقال مصدر أمني: ”بالتحقيق الأولي مع المتهمين، قاما بالاعتداء على المواطن المبلّغ، فتدخل رجال المرور للسيطرة عليهما إلا أنهما قاما بضربهم وتمزيق ملابسهم العسكرية، كما اصطدم أحدهما بدورية الشرطة محاولاً الهرب مع رفيقه، وتمت السيطرة عليهما وثبت أنهما تحت تأثير التعاطي، وعليه تمت إحالتهما إلى مخفر القادسية، وتقرر حجزهما، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما بعد تسجيل قضيتي اعتداء بالضرب على رجال الأمن وتعاطي مواد مخدرة“.

ووجهت 3 تهم للمتهمين وتم احتجزاهما في مخفر القادسية، بعد اعتدائهما على رجال المرور، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى، فقد تعرض رجال الشرة في الكويت للكثير من حوادث الإعتداء الامر الذي أقلق وزير الداخلية وقام بإتخاذ إجراءات متشددة بحق كل من يعتدي على رجال الشرطة.