الدبور – أشعل الرئيس التركي أردوغان السعودية بإعلامها و ذبابها لتشن هجومها عليه بعد رفضه التنديد المباشر لضربات الحوثي على أرامكو قبل أيام، ووضع اللوم بشكل غير مباشر على السعودية وحربها الشرسة على اليمن وما وصلت إليه الأمور.

وامتنع أردوغان في مؤتمر صحفي برفقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، عن التنديد بالهجوم الذي يعتقد أن إيران ضالعة فيه، بل ذهب إلى القول إن ”علينا التمعّن بكيفية بدء الصراع في اليمن، هذا البلد دُمّر بالكامل، فمن تسبب في ذلك؟“، في إشارة إلى السعودية.

أردوغان تعليقاُ على الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية، لقد دمروا اليمن ولنتذكر من كان أول من قصف اليمن ؟ ليس بمستغرب هذا المواقف من دجال الأناضول، فـ عدو جدك ما بودك pic.twitter.com/6ZiWU7LSoB — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) September 16, 2019

لتبدأحملة من الردح و الشتائم كالمعتاد من الإعلام السعودي و الإماراتي الذي فشل حتى في كسب تعاطف الشعوب العربية بسبب الطريقة المبتذلة في طرح المواضيع و الشتائم التي طالت حتى الشرف و الاعراض لقادة عرب وبل جيران للسعودية و الإمارات، مثل دولة قطر و سلطنة عمان.

و كتب الناشط السعودي منصور الخميس تلعيقات على تصريحات أردوغان، وقال: ”هذا من يعتبره البعض خليفة.. كل العالم يندد بالهجوم إلا #أردوغان فهو له رأي آخر“.

واضاف في تغريدة أخرى: ”بعض الحسابات ذات الهوية اليمنية تدافع عن أردوغان بعد تبريره السخيف للهجوم على معامل النفط بالمملكة.. بلا شك لا يؤيد أردوغان إلا الذباب الإلكتروني الذي دخل تويتر بحسابات ظاهرها يمني وحقيقتها حسابات عزمي بشارة وغيرها من الحسابات التي دخلت فقط لضرب التحالف والتحريض ضد الإمارات“.

وفي تغريدة ثالثة كتب الخميس: ”انكشفت حسابات قطعان الاخونج بعد موقف أردوغان… فلا يؤيد الهجوم على المملكة إلا عدو نجس ولن يكون يمنيًا شريفًا أبداً“.

وقال ناشط آخر ما نصه: “وأردوغان إذا قابل غدا ملك السعودية سيقول ندين ونشجب الهجوم على منشآت أرامكو لأنه منافق ولكن ماذا ستفعل السعودية من المفروض أن تسحب السفير السعودي وتمنع دخول البضائع التركية إلى السعودية فهى لديها اقتصاد قوى ولا تحتاج لتركيا يجب أن لا يقفوا متفرجين على إهانة أردوغان لهم”

وكتب الصحفي السعودي رياض الودعان: ”هذا القذر الخبيث عليه من الله مايستحق .. تصريح غبي ينمو عن حقد وانتهازية تؤكد امبراطورية الحلم التركي والحقد على العرب“.

رد خليفة المثليين حول ما حدث على السعودية معقل الإسلام وبلاد الحرمين. — ابو احمد الغامدي (@asadgh88) September 16, 2019

الناشط الإماراتي عبدالله المنصوري أيضا علق وقال ما نصه: ”الكلب التركي رجب طيب أردوغان يبرر الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، يقول لنتذكر من الذي شن الحملة العسكرية في اليمن.. النجس بيتم طول عمره نجس“.