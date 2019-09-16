إعتبر أكاديمي فلسطيني السعودية العظمى التي تستجدي ترامب أن يدخل الحرب بالنيابة عنها مع إيران وهو لا يريد هذه الحرب بل يريد المزيد من الحلب عبر تكثيف الضربات الحوثية لهم، وزيادة عيار التهديدات لتصدق السعودية في كل مرة أن ترامب ممكن أن يخوض الحرب نيابة عنهم إعتبرها بلد يحكمه جهلة وصبيان يخصون عجولهم بأيديهم كما قال.

وكتب الأكاديمي و الصحافي الفلسطيني أسامة أبوارشيد على صفحته على موقع فيسبوك وعلى موقع تويتر تغريدة لسعها الدبور قال فيها ما نصه:

“#ترامب يهدد #إيران بالحرب ردا على هجوم #أرامكو ولكنه لا يريدها، ويتعهد بدعم #السعودية ولكنه لن يحميها. والسعودية ممزقة بين ذلك. تدفع “جزية” الحماية لترامب ولا تحصل عليها. وتشتري أسلحة #أمريكا ولا تقدر أن تدافع عن نفسها. ذلكم هو مصير أي بلد يحكمه جهلة وصبيان يخصون عجولهم بأيديهم.”

#ترامب يهدد #إيران بالحرب ردا على هجوم #أرامكو ولكنه لا يريدها، ويتعهد بدعم #السعودية ولكنه لن يحميها. والسعودية ممزقة بين ذلك. تدفع "جزية" الحماية لترامب ولا تحصل عليها. وتشتري أسلحة #أمريكا ولا تقدر أن تدافع عن نفسها.

ذلكم هو مصير أي بلد يحكمه جهلة وصبيان يخصون عجولهم بأيديهم. — Osama Abuirshaid (@OsamaAbuirshaid) September 17, 2019

يذكر أن ترامب مازال يحلب في السعودية في كل مرة تتعرض فيه لاي ضربة ومن غير ضربة، ويزيد عيار التهديد لإيران لتزيد السعودية عيار الجزية التي أصبحت شهرية وليست سنوية كالمعتاد.

ويستمر الحلب واحلب يا حلاب..