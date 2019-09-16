الدبور – أي هاتف أفضل؟ وأي هاتف تشتري من مجموعات هواتف أيفون الجديدة التي طرحتها شركة أبل؟

فقد كشفت شركة أبل عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية “آي فون 11″، المقرر طرحها في الأسواق، بدءاً من 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحال المقارنة ما بين شراء نسخة “برو” أو “ماكس” فإن الأرجح هو “آي فون 11 برو” بدل النسخة الأكبر “11 برو ماكس”.

يأتي ذلك لـ3 أسباب رئيسية، أوردها موقع “بيزنس إنسايدر”، الإثنين.

أولا: سعر أقل

يبدأ سعر هاتف “آي فون 11 برو” من 999 دولاراً، في حين يبدأ سعر هاتف “آي فون 11 برو ماكس” من 1099 دولاراً ويصل الى 1449 دولارا حسب السعة وحسب الأسعار في الولايات المتحدة الامريكية.

ويأتي ذلك الفارق في السعر رغم احتواء “برو” على ميزات مضمونة، بينها نظام التشغيل الجديد “آي أو إس 13”.

كما يحتوي على شاشة “أولد” (سوبر ريتينا) بدرجة سطوع 800 شمعة، وثلاث كاميرات مدمج بها الوضع الليلي.

ويستطيع الهاتف تسجيل فيديو بدقة “4 كيه” بإطارات 24 و 30 و 60 إطاراً في الثانية، وهو مقاوم للماء حتى عمق 4 متر لمدة 30 دقيقة، ويحمل رقاقة أبل الحيوية الجديدة “A13 bionic”.

ثانيا: تحكم أكثر

حجم هاتف “آي فون 11 برو” المتوسط مناسب لحجم يد المرأة في المتوسط، بشاشة 5.67 بوصة وعرض 2.8 بوصة.

أما هاتف “آي فون 11 برو ماكس” بشاشة 6.2 بوصة وعرض 3 بوصات، وربما يصعب على اليد الأصغر التحكم فيه.

ثالثاً: أنحف وأخف

يزن هاتف “آي فون 11 برو ماكس” 225.9 غراماً تقريباً، أما هاتف “آي فون 11 برو” فيزن حوالي 187.9 غراماً، فهو أخف وأنحف من الإصدار الأكبر “ماكس”.

ومع كل ما سبق، يمكن القول إن هاتف “آي فون 11 برو ماكس” لا يوفر أي ميزات غير موجودة في “آي فون 11 برو”.