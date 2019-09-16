الدبور – قال إعلامي عماني أن هناك انباء عن توجيه ضربة أمريكية لأهداف عراقية لتنتقم الولايات المتحدة بالنيابة عن السعودية العظمى بعد تعرض أرامكو لضربة مباشرة من طائرات مسيرة، وتكبدت بخسائر كبيرة للسعودية العظمى مما أدى إلى إرتفاع أسعار النفط.

وقال الإعلامي زكريا المحرمي من سلطنة عمان في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “هناك حديث عن ضربة أمريكية قادمة لأهداف عراقية يقال أنها مصدر المسيرات التي استهدفت مصافي بقيق السعودية؛ لاحظوا أن الضربة الإيرانية والضربة الأمريكية المضادة تحدث في بلاد العرب؛ أما العرب فهم مجرد مشاهدين يدفعون الأموال والدماء من أجل مشاهدة هذا التهريج!!”

هناك حديث عن ضربة أمريكية قادمة لأهداف عراقية يقال أنها مصدر المسيرات التي استهدفت مصافي بقيق السعودية؛ لاحظوا أن الضربة الإيرانية والضربة الأمريكية المضادة تحدث في بلاد العرب؛ أما العرب فهم مجرد مشاهدين يدفعون الأموال والدماء من أجل مشاهدة هذا التهريج!! — زكريا المحرمي (@almuharrmi) September 16, 2019

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد نقلت عن مسؤولين في الخليج قولهم إن الخبراء يدرسون احتمال استخدام المهاجمين على منشآت النفط السعودية صواريخ كروز أطلقت من العراق أو إيران، من دون استبعاد فرضية الطائرات المسيرة.

وبذلك تحاول الإدارة الأمريكية التي لا ترغب بخوض صراع مع إيران بالأساس حتى بعد حلب الأموال السعودية، أن تخرج من موقف محرج بالنسبة لها وللسعودية العظمى التي لم توجه الإتهام بشكل رسمي لإيران.

فضرب مواقع في العراق المحتل أصلا هي أسهل طريقة للإنتقام مع الحفاظ على ماء وجه بن سلمان وحلبه بنفس الوقت مقابل دخول ترامب إلى هذا الصراع الذي لا تقدر عليه السعودية العظمى وحدها كما قال ترامب نفسه قبل وصوله الى البيت الأبيض في تغريدة أعاد النشطاء نشرها، أن على السعودية أن تدفع مبالغ ضخمة جدا مقابل أن نخةض الحروب عنها وندافع عنها لانها ببساطة لا تقدر على الدفاع عن نفسها.