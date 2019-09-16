الدبور – ناشط إماراتي كشف عن إتفاقية سرية بين ولي عهد أبوظبي و الحوثي وهي إتفاقية قديمة وكشفت عنها عدة مصادر من قبل، يتعهد فيها الحوثي عدم ضرب الإمارات مقابل أن تبتعد الإمارات عن ضرب أهداف حوثية مباشرة وأن تقدم لها الدعم المالي و العسكري.

وقال الناشط الإماراتي و الذي يغرد تحت اسم دبون ظل ويقدم نفسه على إنه ضابط في جهاز المخابرات الإماراتي، وعادة تصدق تغريداته وتسريباته، قال في تغريدة لسعها الدبور، أن بن زايد شيطان العرب يسعى لإستنزاف السعودية وتدميرها ليتحكم بها، حيث قال ما نصه:

“الشيخ محمد بن زايد ، واتفاقه مع الحوثي كلما اعادة السعودية لمستويات الضخ الطبيعية لنفطها ، سيعيد الحوثي استهداف منشآت النفط مرة اخرى وادخالها في الاستنزاف المستمر ، حتى لو تنازلت السعودية الآن عن شبوة اليمنيه لصالح الشيخ محمد سيستمر في اتفاقه مع الحوثي.”

الشيخ محمد بن زايد ، واتفاقه مع الحوثي

كلما اعادة السعودية لمستويات الضخ الطبيعية

لنفطها ، سيعيد الحوثي استهداف منشآت النفط مرة اخرى وادخالها في الاستنزاف المستمر ، حتى لو تنازلت السعودية الآن عن شبوة اليمنيه لصالح الشيخ محمد سيستمر

في اتفاقه مع الحوثي. — بدون ظل (@without__shadow) September 16, 2019

و قال الكاتب والصحافي البريطاني جوناثان فينتون هارفي في مقال له نشر في يونيو من العام الماضي ٢٠١٨، قبل أكثر من سنة من اليوم، أن الأهداف طويلة الأجل للإمارات أصبحت واضحة بشكل متزايد، وهي تقسيم اليمن وإنشاء دولة جنوبية صديقة من شأنها تأمين الطرق التجارية عبر ميناء عدن لبقية العالم، واستغلال موارد اليمن الطبيعية؛ وتمكين نفسها كدولة مهيمنة إقليمية.

وفي نفس الوقت تسائل الكثير من المراقبين و الإعلاميين في المنطقة، لماذا كل الهجمات تركز على السعودية، مع ان صواريخ الحوثي لها القدرة على الوصول الى الإمارات، ولا ننسى عن شحنة الأسلحة التي تحتوي طائرات مسيرة التي تم القبض عليها وكانت متجهة من الإمارات إلى الحوثي وصادرتها القوات الشرعية وتم التغطية على القضية، وإتهام سلطنة عمان بها، مع ان من قبض عليهم إعترفوا بالفيديو أن الشحنة من الإمارات.