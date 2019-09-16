الدبور – مشروع ولي عهد أبوظبي بن زايد هو تحويل جميع النشطاء و المسؤولين في دولته إلى “مزاريع صغيرة”، مزاريع طبعا نسبة للمغرد القذر حمد المزروعي، وليس نسبة للعائلة التي بالأساس تبرأت منه ومن أفعاله القذرة، فستلاحظ أن كل من يدافع عن بن زايد تحول بشكل أو بأخر كالمزروعي، والخلاف الوحيد بينهم هو ربما نوع الهاتف الذي يغردون منه.

الأكاديمي و الدكتور الجامعي عبد الخالق عبد الله اصبح من ضمن هذه الجوقة التابعة للمزروعي، وهذا دليل آخر على ان المزروعي هو بن زايد و بن زايد هو المزروعي، فقد غرد الأكاديمي الذي يدرس أجيال الإمارات ولك أن تتخيل نوعية هذه الأجيال التي ستخرج علينا إن إستمر الإتحاد الإماراتي الهش، خرج لينتقد ويشمت بخسارة المرشح الرئاسي التونسي المنصف المرزوقي، ووصفه بعبارات سوقية لا تقل قذارة عن كلمات حمد المزروعي كما وصفه الإعلامي ياسر أبوهلالة في رده على التغريدة.

وقال عبد الخالق في تغريدته التي لسعها الدبور شامتا بخسارة مرشح في إنتخابات نزيه وحرة لم تشهدها بلاده منذ تأسيسها ولا تعرف معنىى كلمة إنتخابات حرة، قال ما نصه: “هزيمة ساحقة من الجولة الاولى في الانتخابات التونسية للرئيس الاسبق المنصف المرزوقي. التقيت به في اكثر من ندوة ومؤتمر واعرف انه شخص معتوه وكريه.”

ورد عليه الإعلامي ياسر أبو هلالة وعراه أمام متابعيه الذين ردوا عليه بسخرية معتادة، وقال أبو هلالة ما نصه: “لا تختلف عن حمد المزروعي، نفس أخلاقه، ما يغفر لك أن جوالك معه، الفارس يواجه فارس وهو بكامل سلاحه، كنت سأحترمك لو قلت فيه ذلك وهو رئيس. على كل هو خريج كلية طب رئيسك خريج ماذا؟ هو انتخبه الشعب أنت هل شاركت في انتخابات في حياتك ؟”

لا تختلف عن حمد المزروعي، نفس أخلاقه، ما يغفر لك أن جوالك معه، الفارس يواجه فارس وهو بكامل سلاحه، كنت سأحترمك لو قلت فيه ذلك وهو رئيس. على كل هو خريج كلية طب رئيسك خريج ماذا؟ هو انتخبه الشعب أنت هل شاركت في انتخابات في حياتك ؟ — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 16, 2019

والتزم الأكاديمي الدكتور الصمت بعدها وعمل نفسه ميت، أو دخل في غيبوبة طويلة كما علق النشطاء على تعليق الإعلامي المميز ياسر أبوهلالة

هههههههههههههههههههههه يا عم ياسر حرام عليك دا الراجل ده دخل في غيبوبة من الرد بنتاعك ده.. — Yemeni_Citizen. (@Abo82722382) September 16, 2019

ليعود أبوهلالة بضربة قاضة ثانية كأنه لم يكتف بالضرب الأولى وقال له: “طيب نعود للموضوع معزبك خريج أي جامعة ؟ وأنت انتخبت عريف صف بحياتك؟”

طيب نعود للموضوع معزبك خريج أي جامعة ؟ وأنت انتخبت عريف صف بحياتك؟ — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 16, 2019

فرد عليه أحد الذباب ظانا إنه أتى بالذيب من ذيله كما يقولون حيث وجه الكلام لأبوهلالة وقال: “وأنت جالس في دوله أميريه وراثيه ولا حكومة انقلابية بعد لاتتكلم عن الديمقراطية”

ليأتيه الرد سريعا من أبوهلالة وقال: “رأيي معلن لا يوجد بلد ديموقراطي في العالم العربي غير تونس، لكن توجد دول متسامحة محترمة مثل الكويت وقطر والأردن .. ودول مجرمة ترتكب جرائم مثل #الإمارات و #السعودية“

رأيي معلن لا يوجد بلد ديموقراطي في العالم العربي غير تونس، لكن توجد دول متسامحة محترمة مثل الكويت وقطر والأردن .. ودول مجرمة ترتكب جرائم مثل #الإمارات و #السعودية — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 16, 2019

إقرأ ايضا: المرزوقي: عيال زايد وقاحتهم عدت الحدود وسنعيدهم لحجمهم الطبيعي