الدبور – مغرد عماني ضاق ذرعا وطفح كيله من الذباب الإلكتروني الإماراتي و السعودي الذي لا شغل له هذه الأيام إلا سلطنة عمان، وجعل منها كما يقولون الشماعة التي يعلقون عليها فشلهم في مراهاقاتهم وتهورهم الذي سيقضي عليهم.

حيث قال المغرد العماني بعد أخذ موضوع لماذا سلطنة عمان لم تخرج بيان إدانة وبعدها لماذا تأخر بيان الإدانة من السلطنة بما يخص ضرب أرامكو في السعودية العظمى التي تنتظر بيانات الإدانة من الدول العربية في كل مرة تتعرض فيه لأي هجوم نتيجة حربها المستمرة على الشعب اليمني، قال لهم عقولكم مقززة.

وفي تغريدة للمغرد أبو عبد الله لسعها الدبور إستغرب فيها هذا الترقب و الإهتمام و الإنتظار لبيان إدانة من سلطنة عمان، حيث قال ما نصه: “عمان تدين اي عمل ارهابي وفي مكان واي زمان . عقول مقززه تلك التي تترك كل مايحدث لتنتظر هل عمان ادانت ام لم تدين التفتوا لشؤونكم فعمان ليس لها ناقة او جمل في مهاتراتكم . كم وكم حذركم العقلاء ولكنكم لا تسمعون إلا لشيطان العرب الذي يقودكم للهاويه .”

عمان تدين اي عمل ارهابي وفي مكان واي زمان .

عقول مقززه تلك التي تترك كل مايحدث لتنتظر هل عمان ادانت ام لم تدين 🤔🤔

التفتوا لشؤونكم فعمان ليس لها ناقة او جمل في مهاتراتكم .

كم وكم حذركم العقلاء ولكنكم لا تسمعون إلا لشيطان العرب الذي يقودكم للهاويه . — 🇴🇲ابو عبدالله ..🇴🇲قابوس 🇴🇲 (@abo_Abdullah005) September 16, 2019

يذكر أن الإعلام السعودي و الإماراتي و اللجان الإلكترونية إنشغلت في الأيام الماضية الأخيرة ببيان الإدانة من سلطنة عمان، حتى كبار الشخصيات في السعودية و الفئة المحسوبة من المثقفين إنتقدت عدم صدور بيان إدانة فورا، وبعد صدور البيان أيضا لم تسلم السلطنة من الإنتقاد وقيل لماذا تأخرت.

واصبح حديث النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي أن السعودية عندما تتعرض لأي ضربة تجلس تنتظر بيانات الإجانة لتنشرها حتى قبل إطفاء الحريق أو إجراء تحقيق من المسؤول عن الضربة ولماذا وأسبابها لمعلاجة الموضوع بدل الإنشغال بمن أدان ومن لم يدن العملية.

ياعزيزي هذا الهجوم على عمان طبيعي مخطط له بعد كل كارثه لشغل الناس عن البحث ف الحقيقه الي هم يعلموها جيد تفجير السعوديه وراه هم بنفسهم هل يعقل ان اترك تفجير بلدي والكارثه الي انا فيها وابحث عن دوله مالها اي علاقه في هذه الكارثه هذا كله لبعد الانظار عنهم واتهامهم — Ahmed (@Pouytrewgh) September 17, 2019

ونشر عبد الرحمن بن مساعد تغريدة يلوم فيها السلطنة على تأخر بيانها، وكأن البيان هو اهم من الضربة نفسها، وهو من سينهي الحرب التي أشعلتها السعودية نفسها في المنطقة، حيث قال: “هذا البيان المتأخر من الشقيقة عمان وليس من دولةإسكندنافية بعيدة ..كان أقل المتوقع من دولة نجلها سلطانًا وشعبًا إدانة صريحة للهجوم الإرهابي على بقيق . الدعوة لجمع الأطراف في مفاوضات لإنهاء الصراع هو تبرير للهجوم-الذي لم يأت من اليمن-أحباءنا في عمان ليت حيادكم يشمل إيران أيضًا!”