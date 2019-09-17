الدبور – وضحت ويا ليتها لم توضح، أصدرت بيان جديد ويا ليتها لم تصدر، لأن “باونس عمان” فسرت الماء بعد جهد بالماء، ووضحت الموضح، واتخذت إجراءات ولم تعاقب أحد على تقصيرها أولا.

حيث أفادت شركة “باونس عمان” بأن الطفل علي فرات اللواتي لا يزال في وضع غير مستقر إثر وقوعه في منطقة التسلق بمركزها في غلا يوم الخميس الماضي.

وذكرت الشركة أنها تعمل جاهدة لاتخاذ كافة القرارات اللازمة، وتأسف لوقوع مثل هذا الحادث، وكأن الأسف قد يفيد الطفل أو عائلته.

وقالت الشركة في تصريح لها ، بأنه تم إغلاق فرع باونس عمان وهو الفرع الوحيد الذي يحتوي على مثل هذه الأنشطة الخاصة بالتسلق ، مؤكدة بأنها تعمل على كثب مع الجهات الحكومية والمستشار الخاص بالأمان والسلامة.

وأوضحت: بالرغم من سير مجرى التحقيقات الذي قد يمنع الشركة من الإدلاء ببعض المعلومات إلا أن الشركة ستقوم بإزالة هذا النشاط الخاص بالواقعة فور انتهاء التحقيقات.

ولم توضح الشركة لماذا لم تتخذ إجراءات الأمان من البداية بالأساس، ولماذا سمحت بتسلق الأطفال بهذه الطريقة غير الأمنة وبدون مراعاة أن الطفل إن سقط على الأرض ستكون سقطته مميتة أو قد تسبب معانا للطفل طول العمر، ولماذا لم تحاسب أي شخص على هذا التقصير.

وكان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط طفل من موقع الألعاب في “Bounce Oman” بمنطقة غلا في العاصمة العُمانية مسقط.

وبحسب ما أفادت المعلومات، فقد تم نقل الطفل بحالةٍ خطيرة إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات ، ومازالت حالته غير مستقرة حسب ما أفاد موقع أثير المحلي.