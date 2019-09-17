الدبور- في الكويت طبيب تجميل لم يتحمل جمال فتاة أمريكية ذهبت إليه بغرض عملية بسيطة في شفتيها، وهي لإزالة فيلر الشفايف، ولكنه عندما شاهد الشفايف لم يزل الفيلر بل أزال اخلاقه وقسمه ودينه، وهجم عليها ليهتك عرضها وقبل الشفايف بالقوة بدل أن يعالجهم.

الفتاة الأميركية، وبحسب بلاغ تقدمت به إلى مخفر شرق في العاصمة الكويتية الكويت، انها لجأت إلى عيادة طبيب تجميل كائنة في إحدى مناطق محافظة العاصمة لإزالة فيلر الشفايف، وخلال ممارسة الطبيب لاختصاصه، شعرت بتصرفات مريبة، حيث سرحت يداه في أجزاء حساسة من جسدها، وسرعان ما التصق بها وقام بتقبيلها عنوة.

ووفق شكوى الفتاة الأميركية، فإنها استطاعت مقاومته وضربه وبعدها الفرار من العيادة، وأدلت ببيانات الطبيب المتهم، وسجلت بحقه قضية هتك عرض أحيلت إلى النيابة.

وأفاد مصدر أمني أن «النيابة العامة أمرت المباحث بالتحري عن المتهم، وضبطه وإحضاره، للاستماع إلى أقواله»، وكيف خان المهنة، ولم يعلم حتى كتابة هذا الخبر جنسية الطبيب، حيث مازالت القضية تحت التحقيق لدى الجهات الامنية.

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