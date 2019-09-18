الدبور- الإعلام السعودي بلجانه الإلكترونية وذبابه حول مأساة طالبة سعودية تعرضت للدهس نتيجة إهمال سائق الباص، إلى قضية لمحاربة العباءة من جديدـ وتحميلها السبب في حاجثة الدهس التي تعرضت لها الفتاة المسكينة، بدل محاسبة سائق الباص الذي إرتكب الحادث.

فقد دشن الإعلام و النشطاء في السعودية العظمى وسم “هاشتاق” دهس طالبة بسبب العباءة، وهو وسم الحرب على العباءة التي ترتديها الفتاة أو المرأة السعودية، وإنها سبب تأخر الامه وسبب المصائب، وحتى هي سبب الضربات المستمرة التي تتعرض لها السعودية من قبل الحوثي.

وكان قد تسبّب إهمال سائق حافلة مدرسية في السعودية بدهس وسحل طالبة بطريقة مروعة، قرب منزلها بحي ”الشفاء“ في العاصمة الرياض، بعد أن تحرك دون أن يتثبت من خروج الطالبة بشكل نهائي من الحافلة.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة، الحادثة الصادمة، حيث ترجّلت الطالبة من الحافلة إلا أن عباءتها علقت في بابها ولم يتنبه السائق لذلك، حيث تحرك ساحلًا الطالبة معه والتي دهست تحت العجلات الخلفية، كما ظهر في المقطع المتداول على وسائل التواصل الإجتماعي.

وبقيت الفتاة ملقاة على الأرض بعد ذهاب سائق الحافلة من المنطقة دون أن تتحرك، في حين اكتفى البعض بالنظر إليها لحين انتظار وصول الجهات المعنية، وفيما بعد تم الإعلان عن وفاة الطالبه السعودية ليان تركي مبارك متأثر بجراحها وبإهمال المارة من إسعافها.

وفيما بعد تم الإعلان عن القبض على سائق الحافلة، إلا أن الحملة ضد العباءة إستمرت في مواقع التواصل الإجتماعي و أصر أصحاب رؤية بن سلمان لتشليح المراة السعودية على ان السبب العباءة وليس السائق المسكين.

#عاجل

الجهات الامنية في #الرياض تقبض على قائد حافلة نقل مدرسي تسبب إهماله في دهس الطالبة اثناء نزولها من الحافلة.#دهس_طالبه_بسبب_العباءه https://t.co/5L4JzKjR5w — نجران الان (@NAJRAN_NOW) September 18, 2019

حيث قالت ناشطة سعودية محملة الحق على العباءة التي تسببت بتخلف الشعب السعودي، وكأن الذباب و سياسات السعودية المتخبطة والفساد بسبب تلك العباءة السوداء، حيث قالت ما نصه كما لسع الدبور: “لعنه الله على المطوعات في كل مكان هذي البنت روحها اللي راحت برقبه اللي اجبرها على العبايه الدين يا بهايم لما تحفظين لسانك الوسخ من الناس وتحسنين اخلاقك مع غيرك مو بقطعه هالقماش اللي ازعجتونا فيها”

لعنه الله على المطوعات في كل مكان هذي البنت روحها اللي راحت برقبه اللي اجبرها على العبايه

الدين يا بهايم لما تحفظين لسانك الوسخ من الناس

وتحسنين اخلاقك مع غيرك مو بقطعه هالقماش اللي ازعجتونا فيها #دهس_طالبه_بسبب_العباءه — Hayya alhazzaani (@ayaahh90) September 18, 2019

وقال آخر مدافعا عن السائق المسكين ومحملا من أجبر الفتاة على التستر، حيث قال ما نصه: “ليه تقبضون على السائق ليه ما تقبضون على جيل قائدات المدارس وانظمة اجبار الأطفال على لبس الكفن الأسود !! رابع وخامس يالله وبالله تشيل طن من الكتب كيف بتتحكم بعبايه وغطاء حسبي الله عليكم ابتدعو بدعة العباءة وصدقوها”

ليه تقبضون على السائق ليه ما تقبضون على جيل قائدات المدارس وانظمة اجبار الأطفال على لبس الكفن الأسود !! رابع وخامس يالله وبالله تشيل طن من الكتب كيف بتتحكم بعبايه وغطاء حسبي الله عليكم ابتدعو بدعة العباءة وصدقوها #دهس_طالبه_بسبب_العباءه — [email protected]♎@ksa🇸🇦 (@_2292) September 18, 2019

إلا أن بعض النشطاء في السعودية كان لهم رأي آخر غير رأي جماعة الرؤوية وتشليح المراة السعودية، حيث قال ناشط ما نصه: “إعاقة التطور بسبب الحجاب والعباءة حادثة دهس طالبة بسبب العباءة خسارة ليفربول أمس بسبب العباءة سيارة تعطلت بالموزنبيق بسبب العباءة عراك بين أطفال الجيران بالمكسيك بسبب العباءة حفر ومطبات بالشوارع بسبب العباءة ألا لعنة الله على الظالمين”

#دهس_طالبه_بسبب_العباءه

اللي ما يخافون الله حطوا اللوم على العباية وصار هجوم على الحجاب ، ويقولون البنت مجبرة ولو طاحت وحدة بسبب المريول قالوا فصخوا عقليات مريضةبناتنا عمرهم سنتين وثلاث يشترون العبايات ويحبون يلبسونها وهذا شيء من مرتبط فينا ومت طبيعتنا نحبه لذلك هي غير مُجبرة — w1992wa (@w1992wa) September 18, 2019

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