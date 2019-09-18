الدبور – الخليج العربي مقبل على حرب دموية فيما يبدو مع إستمرار سياسة المراهقة الصبيانية التي ينتهجها بن زايد مع ولي عهد السعودية الذي يتبعه في كل أمر بن سلمان، و الإصرار على جر المنطقة الى جرب شاملة إن إندلعت ستحرقهم قبل أن تحرق غيرهم.

فقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي، الیوم الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجیش.

وأوضحت في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“، أن ”هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازیة الواجب اتخاذھا في مثل ھذه الظروف التي تمر بھا المنطقة“.

وذكرت رئاسة الأركان أن ”ھذا الإعلان یأتي حفاظًا على أمن البلاد وسلامة أراضيھا ومیاھھا وأجوائھا من أي أخطار محتملة، وذلك بالتنسیق المباشر والدائم مع كل الجھات العسكریة والأمنية في الدولة“.

وقالت: إن الجیش الكویتي یقوم بتنفیذ التدریبات الجویة والبحریة للوقوف على أعلى درجات الجاھزیة والكفاءة القتالیة.

وأضافت أن ما تمت مشاھدته أو سماعه، كان من ضمن تلك الإجراءات، عبر تنفیذ تدریبات بالرمایة الحیة للقوة البحریة والقوة الجویة.

ودعت رئاسة الأركان إلى عدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات یتم تداولھا من أي مصدر، واستقائھا من مصادرھا الرسمیة، ممثلة في مدیریة التوجیه المعنوي والعلاقات العامة.

إلى ذلك، قالت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم، نقلاً عن وثيقة، إن القطاع النفطي في الكويت رفع الإستعداد الأمني إلى ”الدرجة القصوى“ بعد ”تغييرات ملحوظة في مستوى التهديد القومي والوضع الأمني الحالي“.

ونسبت الصحيفة إلى الوثيقة قولها إنه ”سيتم رفع حالة التنبيه الأمني لشركة نفط الكويت إلى مستوى استثنائي (أحمر)، وسيتم تنفيذ جميع التدابير الأمنية الوقائية المرتبطة بها على الفور“.