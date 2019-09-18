الدبور – دولة الكويت أعلنت مقاطعتها لشركة ألبان سعودية نشرت إعلانا يسخر من أحكام الشريعة الإسلامية بطريقة مستفزة ويسخر من كل ما هو حرام في الدين.

أعلنت عدة جمعيات تعاونية في الكويت، مقاطعتها لمنتجات شركة ”ندى“ السعودية للألبان، عقب إطلاقها لإعلان ترويجي لمنتجاتها أثار استياءً واسعاً في الكويت والسعودية لتطرقه إلى قضايا شرعية بشكل مثير.

وتضمن الإعلان الترويجي المثير للجدل عبارات متقطعة بينها (الأغاني حرام، وقيادة المرأة للسيارة حرام، ودعوات لحفلات غنائية وعمل المرأة والاختلاط حرام) مترافقاً مع سكب اللبن في الإناء، ليعاد سكب اللبن من جديد مع عبارات التحرر مثل رايحة الجيم، ورايحة الحفلة، وانا في المول، وينتهي الإعلان بعبارة الله يحفظ قادتنا وقصدهم بن سلمان الذي حرر المراة من العبودية كما يقولون.

وأثار الإعلان غضباً من قبل النشطاء في الكويت والسعودية، وسط دعوة عامة لمقاطعة منتجات هذه الشركة، فيما وصف البعض الإعلان بـ“المستفز والمسيء للشريعة الإسلامية“، وسط ردود فعل كبيرة من قبل المعلقين تحت وسم (#مقاطعه_منتجات_البان_ندي).

وبادرت عدد من الجمعيات التعاونية في الكويت بإعلانها مقاطعة منتجات هذه الشركة، إضافة إلى عدد آخر من الشركات التي استجابت لدعوة النشطاء بإيقاف التعاون مع هذه الشركة ومقاطعتها ”لتعديها على الثوابت الدينية“.

ووجه الناشط الكويتي عبدالرحمن النصار، دعوته لجمعيات بلاده بمقاطعة منتجات هذه الشركة، قائلًا إن ”جمعيات الكويت التعاونية.. هل من تفاعل تجاه هذه الشركة التي تعدت حدودها وسخرت من شرع الله تعالى.. جمعية صباح الأحمد لها موقف مشرف.. أين الجمعيات الأخرى“.

جمعيات الكويت التعاونية .. هل من تفاعل تجاه هذه الشركة التي تعدت حدودها وسخرت من شرع الله تعالى .. !



جمعية صباح الأحمد لها موقف مشرف ..



أين الجمعيات الأخرى ..! pic.twitter.com/kXdCmpZvBR — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) September 18, 2019

ليرد ناشط بقوله: “اول مرة اسمع عن هالشركة والاعلان لأخذ الشو فقط الله يخلي لنا المنتجات التركية”

اول مرة اسمع عن هالشركة والاعلان لأخذ الشو فقط



الله يخلي لنا المنتجات التركية ❤ — كيفي اتحادي (@msiomsio111) September 18, 2019

وفي السعودية نفسها لاقى الإعلان المثير استياءً شديداً من طريقة طرح الشركة للترويج لمنتجاتها، حيث قال الدكتور عبدالله الغامدي: ”أمر مؤسف أن تصبح شركة وطنية أداة لمحاربة ثوابت وقيم وأخلاق المجتمع.. حب المال أعمى بصيرتكم.. لو تهتمون بتحسين جودة الألبان خيرًا لكم من محاربة الفضيلة واستفزاز مشاعر الجمهور“.