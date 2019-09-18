الدبور – طالبت عضو المجلس البلدي في مسقط أمنة البلوشية بإغلاق جميع مدارس السلطنة التي لا تلتزم بإجراءات السلامة و الأمان للطلبة خصوصا بعد كل التحذيرات و التعليمات التي صدرت من وزراة التربية و شرطة عمان السلطانية لإتباع إجراءات معينة في الحافلات التي تنقل الطلبة إلى المدارس.

فقد نشرت أمنة البلوشية الخبر المتداول عن نسيان في باص المدرسة مما أدى إلى إختناقها ونقلها إلى المستشفى بحالة سيئة، وقالت في تعليق لها المنشور كما لسع الدبور ما نصه:

“إغلاق جميع المدارس التي تتهاون في سلامة الاطفال و لا تتبع أنظمة السلامة و مراقبة الحافلات المدرسية بشكل مستمر !”

وكانت قد تعرضت طفلة صغيرة في مرحلة الروضة لحالة نسيان في حافلة تابعة لروضة خاصة في ولاية #الرستاق من نيابة الحوقين ، و دخلت على اثرها في غيبوبة وتم نقلها إلى مستشفى الرستاق ووضعها في العناية المركزة.

و أثارت الحادثة الجديدة حالة من الغضب الواسع في السلطنة وخصوصا إنها تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة ولم يتم إتخاذ أي إجراءات صارمة حقيقية بحق تلك المدارس وبالسائق المتهور.

وقالت الكاتبة العمانية شريفة التوبي في تغريدة معلقة على الحادث المروع ما نصه: طفلة أخرى تُنسى في حافلة المدرسة، طفلة أخرى ترقد في (العناية المركّزة) معلّقة حياتها بدعاء قلب أمها أن تتجاوز المحنة وتعود إلى طفولتها وألعابها وكتبها. متى ينتهى هذا المسلسل المرعب من قتل الأطفال غير المتعمد وبهذه الطريقة البشعة، متى يتم وضع اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية؟”