الدبور – طالبت عضو المجلس البلدي في مسقط سلطنة عمان أمنة البلوشية بإغلاق جميع مدارس السلطنة التي لا تلتزم بإجراءات السلامة و الأمان للطلبة خصوصا بعد كل التحذيرات و التعليمات التي صدرت من وزراة التربية و شرطة عمان السلطانية لإتباع إجراءات معينة في الحافلات التي تنقل الطلبة إلى المدارس.

فقد نشرت أمنة البلوشية الخبر المتداول عن نسيان طفلة عمانية في باص المدرسة مما أدى إلى إختناقها ونقلها إلى المستشفى بحالة سيئة، وقالت في تعليق لها المنشور كما لسع الدبور ما نصه:

“إغلاق جميع المدارس التي تتهاون في سلامة الاطفال و لا تتبع أنظمة السلامة و مراقبة الحافلات المدرسية بشكل مستمر !”

إغلاق جميع المدارس التي تتهاون في سلامة الاطفال و لا تتبع أنظمة السلامة و مراقبة الحافلات المدرسية بشكل مستمر ! — ﮼امنه﮼ ﮼البلوشية﮼ 🇴🇲عضوة المجلس البلدي MMC (@AlbaloushiAmna) September 18, 2019

وكانت قد تعرضت طفلة صغيرة في مرحلة الروضة لحالة نسيان في حافلة تابعة لروضة خاصة في ولاية #الرستاق من نيابة الحوقين ، و دخلت على اثرها في غيبوبة وتم نقلها إلى مستشفى الرستاق ووضعها في العناية المركزة.

و أثارت الحادثة الجديدة حالة من الغضب الواسع في السلطنة وخصوصا إنها تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة ولم يتم إتخاذ أي إجراءات صارمة حقيقية بحق تلك المدارس وبالسائق المتهور.

تعرض طفلة صغيرة لحالة نسيان في حافلة 🚐 تابعة لروضة خاصة في ولاية #الرستاق من نيابة الحوقين دخلت على اثرها في غيبوبة وتم نقلها إلى مستشفى الرستاق ووضعها في العناية المركزة@OmanEduPortal#نخبه_مغردي_عُمان pic.twitter.com/iEJZP7gg7L — 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) September 18, 2019

وقالت الكاتبة العمانية شريفة التوبي في تغريدة معلقة على الحادث المروع ما نصه: “طفلة أخرى تُنسى في حافلة المدرسة، طفلة أخرى ترقد في (العناية المركّزة) معلّقة حياتها بدعاء قلب أمها أن تتجاوز المحنة وتعود إلى طفولتها وألعابها وكتبها. متى ينتهى هذا المسلسل المرعب من قتل الأطفال غير المتعمد وبهذه الطريقة البشعة، متى يتم وضع اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية؟”

طفلة أخرى تُنسى في حافلة المدرسة، طفلة أخرى ترقد في (العناية المركّزة) معلّقة حياتها بدعاء قلب أمها أن تتجاوز المحنة وتعود إلى طفولتها وألعابها وكتبها.

متى ينتهى هذا المسلسل المرعب من قتل الأطفال غير المتعمد وبهذه الطريقة البشعة، متى يتم وضع اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية؟ — شريفة التوبي (@slaheart) September 18, 2019