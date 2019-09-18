الدبور – في فيدو جديد لرجل الأعمال المصري محمد علي الذي نشر فضائح النظام المصري على مدى الأيام الماضية وأثار ضجة كبيرة في مصر و العالم العربي، وكان الشرارة التي ستسقط السيسي قريبا بعد سلسلة من الحقائق التي نشرها عن الفساد و السرقة المتفشي في نظام السيسي ومدى ضعف نظامه الحاكم.

محمد علي الذي إحتار الإعلام المصري و الإماراتي كيف يهاجمه، فهو لا إخوان ولا تابع لقطر فهو رجل الأعمال المليونير الذي عمل لفترة طويلة مع الجيش المصري وكان مقربا من كبار الضباط فيه، نشر فيديو جديد على صفحته على موقع تويتر هاجم فيه شيطان العرب بن زايد.

وقال محمد علي في فيدو صغير أن السيسي وإعلامه القذر حول رجال مصر الأقوياء الى شوية شحادين وذكر محمد بن زايد وشيك وقصة حصلت مع عمرو أديب كبير السحرة في مصر، وقال جعلتوا مصر تمد يدها تشحد لمن لا يسوى.