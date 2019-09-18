الدبور – بعد عملية الحلب المتواصلة للسعودية من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، وبعد تفاخر السعودية العظمى بقوتها فقط على موقع تويتر عبر الهاشتاق معتمدين على قوة أمريكا ووقوف ترامب معهم، رد الرئيس الأمريكي على ضرب أرامكة في السعودية بإصدار بيان يحذر فيه من السفر إلى السعوية لانها غير أمنة.

ففي تطور خطير دعت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها لتوخي الحذر لدى السفر إلى السعودية، وهو ما يعطي دلالة على سوء الأوضاع الأمنية بالمملكة بعد تزايد الهجمات الجوية للحوثيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في نشرة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء: إن “الوضع في المملكة غير آمن؛ لأن السعودية تعد في جوهر أعمال إرهاب متكررة تشنها قوى معادية مستهدفة منشآتها الرسمية والمدنية والسياحية والنفطية”.

وطالبت الوزارة الرعايا الأمريكيين بالابتعاد لما لا يقل عن مسافة 50 كيلومتراً من الحدود اليمنية السعودية حرصاً على سلامتهم.

وشددت على أفراد البعثة الأمريكية وعائلاتهم بعدم باستخدام مطار أبها دون موافقة رئيس البعثة.

وأعربت الوزارة عن اعتقادها بإمكانية “شن الإرهابيين هجمات تستهدف أماكن سياحية، ومراكز مواصلات وتجارية، ومنشآت حكومية”.

كما نصحت الخارجية الأمريكية رعاياها بعدم السفر إلى مسافة 50 كيلومتراً من الحدود مع اليمن جنوبي السعودية؛ بسبب “الإرهاب والاشتباكات المسلحة”.

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو” النفطية، شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت مليشيا “الحوثي” المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة، وجددت تبنيها المسؤولية الاثنين، وقالت إنها تمت بطائرات ذات محركات مختلفة وجديدة.