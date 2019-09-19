الدبور – إستفز النائب في مجلس الامة الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي الذباب الإماراتي ولجانه الإلكترونية المنتشرة، عندما شبه النظام الإيراني بالإحتلال الصهيوني في تغريدة له لسعها الدبور، وأثارت غضب النشطاء في الإمارات و السعودية، ليس لأنه هاجم إيران عدوتهم الأولى بل لأنه تعرض للإحتلال الصهيوني وشبهه بالنظام الإيراني.

حيث قال النائب الطبطبائي في تغريدته على صفحته على موقع تويتر ما نصه كما لسعها الدبور: “#النظام_الإيراني و #الكيان_الصهيوني هما رأسا الفتنة ومصدر الشر والإرهاب والإجرام، وكلاهما ينطلق من ذات المنطلق، فالنظام الإيران ينطلق من منطلق قومي فارسي يركب موجة الدين، والكيان الصهيوني ينطلق من منطلق قومي صهيوني ويركب أيضا موجة الدين، لكن يتفوق الأول في الاجرام والكذب والخديعة”

#النظام_الإيراني و #الكيان_الصهيوني هما رأسا الفتنة ومصدر الشر والإرهاب والإجرام، وكلاهما ينطلق من ذات المنطلق، فالنظام الإيران ينطلق من منطلق قومي فارسي يركب موجة الدين، والكيان الصهيوني ينطلق من منطلق قومي صهيوني ويركب أيضا موجة الدين، لكن يتفوق الأول في الاجرام والكذب والخديعة — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) September 19, 2019

لتشن اللجان الإلكترونية الإماراتية و السعودية هجوما عنيفا عليه رغم إنه هاجم إيران، إلا أن تهمة الإخوان التي تلاحقه لا تشفع له، وتشبيه النظام الإيراني بالإحتلال الصهيوني لم يعجبهم، لأن الإحتلال هو حليفهم اليوم في محاربة إيران، وما يمس الإحتلال يمسهم.

وطالب الكثير منهم مهاجمة إيران مع تركيا و الإخوان و قطر، وليس مع الإحتلال الذي هو من أشد الحلفاء اليوم للإمارات.

الدبور لسع بعض التعليقات التي تطالب بالإبتعاد عن الإحتلال ومهاجمة الإخوان و تركيا وقطر، ومنهم من طالب بضم الإخوان و تركيا مع التشبيه.

مو الفارسي والروسي والتركي نفس الشئ تكلم عن تركيا — mahak19980 (@Mohqd1234) September 19, 2019

سمعنا أن الأخوان هم رأس الفتن في المنطقة العربية — إنسان (@Hussain88112864) September 19, 2019

تغريدة جميلة بس كملها ومعاهم التركي والقطري الاخواني يركبون موجة الدين لا بارك الله با الجميع — سعيد ال ليث (@s3eed955) September 19, 2019

إقرأ أيضا: قتلى الإمارات في الجنة.. وقتلى من يعاديهم في النار.. حديث رواه المفتي جيري!!