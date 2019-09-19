الدبور – بصدرها العاري و البرقع رقصت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند في فيديو أثار غضب النشطاء من جديد كعادتها، حيث إعتبره البعض إهانة للبرقع الذي يعتبر من التراث الخليجي وترتديه الامهات منذ قديم الزمن في منطقة الخليج العربي على إختلال أشكاله.

و تداول العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، ما تسبب في ضجة كبيرة، ولاحقتها العديد من الانتقادات، خاصة مع فستانها الضيق.

ارتدت حليمة بولند فستانا ضيقا مع البرقع على وجهها، وأدت حركات راقصة على نغمات إحدى الأغنيات.

وتسببت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، في إثارة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن شريط الفيديو قد نشر وهي ترتدي البرقع، وهو ما اعتبره البعض منافي للحشمة، أو كونه يتعارض مع العادات والتقاليد البدوية السعودية خاصة والعربية عامة.

سبق ورفضت بولند تصنيف ملابسها بأنها “مثيرة”، فيما أكدت أنها ملتزمة بأداء صلواتها، مؤكدة في شهر مارس/آذار الماضي، في لقائها مع برنامج “كلام نواعم”، المذاع على فضائية “إم بي سي” السعودية، أن طريقتها في التعامل والملابس التي ترتديها يمكن تصنيفها كـ “دلع وأنوثة “، وليست إثارة.

وسألت مذيعات البرنامج حليمة بولند عن سبب اعتمادها على الحديث بدلال أمام الكاميرا، واستعراض أغراضها والهدايا التي تصل إليها، واتهامها بالتصنع، لترد عليهن: “تصرفاتي حلوة وطبيعية”.