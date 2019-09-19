الدبور – دبلوماسية سعودية طفح الكيل معها ونشرت تغريدة تتحدث فيها عن وصلت إليه السعودية من إنحطاط وخسارة أمام شعبها و امام العالم كله من أجل تحالفها مع الإمارات، التحالف الأعمى الذي قاده ولي عهد السعودية بن سلمان من اجل الوصول إلى الحكم في السعودية ودعم بن زايد له باستخدام نفوذه القوي في واشنطن العاصمة الامريكية.

وقالت مشاعل العتيبي التي تعرف عن نفسها بأنها دبلوماسية سابقة في الخارجية السعودية، وتقيم في بولندا فيما يبدو حيث حصلت على ماجستير علوم سياسية من هناك كما تعرف عن نفسها، قالت في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“لعيون الإمارات ضحينا بقطر ولعيون الإمارات سحبنا على تركيا ولعيون الإمارات عادينا تيار الإخوان المسلمين في مصر والمنطقة الذي ندعمة منذُ قرن من الزمن ولعيون الإمارات خسرنا اليمن والشرعية وصمتنا على ليبيا والسودان وتونس وغزة و و و و…. الخ”

وختمت تغريدتها بغضب ولعن الإمارات حيث قالت: “ياخي نعلبو الإمارات على أبو تحالفهم.”

التغريدة حصلت على الكثير من التعليقات التي تمنت أن تفيق السعودية من غفلتها ومن إنجرارها وراء شيطان العرب الذي يسعى بالأساس لتدمير السعودية قبل غيرها ليتحكم في المنطقة ويحل عقدة النقص التي يعاني منها ويبني إمبراطوريته المزعومة على سيقان الدجاجة.

حيث رد ناشط يقوله: “أخير بدئ الشعب السعودي يفيق من الغيبوبة .نحن في اليمن صحينا علي وهم تدخل الامارات لإستعادة ااشرعية والقضاء علي الحوثي صحينا ولكن متأخرين وإن الامارات هي من تدعم الحوثي وقد قسمت اليمن وشلت الجزر والموانئ كلها.ولكن عسي انتم اخواننا في السعودية تلحقوا نفسكم لازال في الوقت بقية.”

أخير بدئ الشعب السعودي يفيق من الغيبوبة .نحن في اليمن صحينا علي وهم تدخل الامارات لإستعادة ااشرعية والقضاء علي الحوثي صحينا ولكن متأخرين وإن الامارات هي من تدعم الحوثي وقد قسمت اليمن وشلت الجزر والموانئ كلها.ولكن عسي انتم اخواننا في السعودية تلحقوا نفسكم لازال في الوقت بقية. — Alamery Alsmery (@AlameryAlsmery) September 19, 2019

وخسرتم جنودكم في حضرموت pic.twitter.com/isofCxGpml — ابو منيف الظرافي (@tadsoCSyBbEurrP) September 19, 2019

صحيفة عكاظ السعودية كانت قد كشفت امس الاربعاء عن مخطط تقوده الامارات عبر ادواتها في المجلس الانتفالي لتفجير الاوضاع في حضرموت .. واليوم الخميس مليشيات الانتقالي الاماراتية تستهدف القائد العسكري السعودي بعبوة ناسفة واستشهاده مع عدد من الجنود السعوديين واليمنيين وجرح اخرين في pic.twitter.com/BIDL4TgSUy — حفيدالتبع اليماني ملك ملوك العرب🇾🇪 (@BxwutWdVrw43gJz) September 19, 2019

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