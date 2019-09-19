الدبور – في ليلة الجمعة وفي جريمة تتكرر في سلطنة عمان، تم ضبط 14 امرأة بتهمة ممارسة الدعارة في مسقط.

حيث أعلنت شرطة عمان السلطانية ممثلة في قيادة شرطة محافظة مسقط إنها قمات بضبط وتوقيف 14 امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق والأداب العامة، اي ممارسة الدعارة التي تعتبر جريمة في سلطنة عمان البلد المحافظ على دينه و أخلاقه.

وتعتبر مشكلة الدعارة مشكلة تؤرق المجتمع العماني، لأنها تأتيه من دول مختلفة من خارج السلطنة ومنها من الجيران من دولة الإمارات.

حيث أفادت مصادر أن الإمارات هي وراء تصدير الدعارة الى السلطنة، عن طريق إرسال فتيات للعمل لدى شركات مختلفة ومن ثم تجبر هذه الفتيات الى العمل في الدعارة، ومنهن من تأتي وهي تعلم إنها ستعمل في الدعارة بعدما مارستها في دبي لسنوات.

وتنشط شرطة عمان السلطانية في مكافحة هذه الظاهرة التي لم تجد لها خل حتى اليوم سوى الملاحقة و المعاقبة و الترحيل خارج البلاد مع وضع الأسماء في قائمة الممنوعين من دخول السلطنة.

ولكن يرى النشطاء ان هذا الإجراء وحده لا يكفي، ويجب وضع اليات وقوانين معينة لمراقبة الفتيات عند دخولهن و إلتزامهن بمحل عملهن، ومحاسبة الشركات المسؤولة عن جلبهن.