الدبور – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وجه رسالة قصيرة من مكان إقامته في الولايات المتحدة الامريكية إلى أبناء وبنات شعبه، من خلال رئيس مجلس الأمه الكويتي مرزوق الغانم، أثارت مشاعر أهل الكويت وأبكت الكثير منهم خلال دقائق من نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي.

فعندما سأله الغانم إن كان يأمر بأي شيئ، رد عليه الأمير سلامة عمرك، أريدك أن تسلم على كل كويتي وكل كويتية في الكويت، التحية التي وصلت فورا وأثارت مشاعر أبناء الكويت وردوا عليها فورا.

ولم تمض ساعات قليلة على إرسال الشيخ صباح سلامه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى كل كويتي وكويتية حتى بادر المواطنون بمختلف أطيافهم بالرد على هذه التحية عبر منصات مواقع التواصل بإرسال سلامهم لأميرهم مرفقاً بأبيات شعرية وصوره فضلاً عن مقطع الفيديو الخاص بسلامه إليهم.

وتصدر وسمي #صباح_الاحمد، و #سلام_الامير_لكل_كويتي_وكويتيه المراتب الأولى في ”تويتر“ عقب مشاركة النشطاء بالرد والتعليق على سلام الأمير، مبدين فرحتهم بتعافي الأمير عقب الوعكة الصحية التي أصيب بها مؤخراً.

ودعا الفنان عبد العزيز محمد لويس بسلامة الأمير، قائلاً ”تعـال وعطنا هالمرض ونقسمه علينا كلنا ، ترد بالسلامة ياحبيبي“.

وكتب الناشط خلدون العنزي ”لقد اتعبت من بعدك بحكمتك بكرمك بعطفك بعفوك بإبتسامتك بإنسانيتك بحلمك بعطائك بصبرك بقيادتك يا أمير الإنسانية أدعو الله أن يحفظك من كل مكروه وأن يمد سموك بوافر الصحة والعافية وأن تبقى رباناً للكويت وشعبها وشجرة الكويت المثمره في تاريخها“.

تعـال وعطنا هالمرض ونقسمه علينا كلنا ، ترد بالسلامة ياحبيبي 🙏🏼♥️🇰🇼#صباح_الأحمد pic.twitter.com/Z3aJznoLWr — عبدالعزيز محمد لويس (@Abdulazizluies) September 20, 2019

#صباح_الاحمد

لقد اتعبت من بعدك بحكمتك بكرمك بعطفك بعفوك بإبتسامتك بإنسانيتك بحلمك بعطائك بصبرك بقيادتك يا أمير الإنسانية

أدعو الله أن يحفظك من كل مكروه وأن يمد سموك بوافر الصحة والعافية وأن تبقى رباناً للكويت وشعبها وشجرة الكويت المثمره في تاريخها .#سلملي_على_كل_كويتي_وكويتية pic.twitter.com/5VM2PgWaZy — خلدون العنزي (@ALENEZI_76) September 20, 2019

وقال الإعلامي محمد أحمد الملا ”سمو الأمير الشيخ #صباح_الأحمد يوصي رئيس مجلس الأمه #مرزوق_الغانم بالسلام على كل كويتي وكويتية الله يحفظك و يرجعك لنا سالم يا أمير الإنسانية“.

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وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من الشهر الجاري أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب.