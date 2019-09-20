الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لكبير المطبلين في مصر عمرو أديب يخاطب المصريين فيه، ويقول أنه سيقول الحقيقة وأقسم بالطلاق إنه لا ينطق عن هوى إن هو إلا مطبلاتي يملى عليه ما يقول فقط، وأن الحقيقة عنده دون غيره.

وقال ليس هناك مظاهرات في مصر، هو “ماتش كورة” نزلوا بعده ٢٠ الى ٣٠ شاب علشان الكذب حرام مش متأكد الإعلامي، جلسوا دقيقتين فقط، يعني دقيقتين وربع علشان الكذب حرام، هتفوا هتافين تصوروا وارسلوا الفيديو لقناة الجزيرة، وبعدها تم القبض عليهم.

ولم يشرح المطبلاتي لماذا تم القبض عليهم، لأنهم تجاوزا مدة الدقيقتين أم لأنهم تصوروا أم هتفوا ضد السيسي، أو ربما التخابر مع الجزيرة.

المهم النشطاء نشروا كلامه مع فيديو من أحد المظاهرات في مصر التي يظهر فيها مجموعة كبيرة من المتظاهرين، ونشروا “هاشتاق” وسم “مفيش أصدق من عمرو أديب”.

مفيش أصدق من عمرو أديب .. الوحيد اللي ممكن آخد منه الأخبار الأكيدة.#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/ba6aN5a4Nj — زرزور بتاع الشعشاعات (@zar__zor) September 20, 2019

وقال ناشط معلقا ما نصه: “انا كنت مصدق و مقتنع جدا إن مفيش حاجة في الشارع و الفيديوهات كلها مركبة لحد ما شوفت عمرو أديب، عايش حالة رعب و إنكار و عصبية غير مبررة بالمرة، مش رد فعل واحد على “لاشيء” بيحصل زي ما بيقول”

انا كنت مصدق و مقتنع جدا إن مفيش حاجة في الشارع و الفيديوهات كلها مركبة لحد ما شوفت عمرو أديب، عايش حالة رعب و إنكار و عصبية غير مبررة بالمرة، مش رد فعل واحد على "لاشيء" بيحصل زي ما بيقول — حـمدي (@ELD0DGE) September 20, 2019

انا بصراحة ما اثق الا بأخبار عمرو أديب. #ميدان_التحرير pic.twitter.com/jgNupcaR1L — حلم (@HMUFC1) September 20, 2019

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