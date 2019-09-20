الدبور – الشخص الوحيد في العالم كله ربما الذي زعل وغضب من تويتر لأنها اغلقت حساب وزير الذباب السعودي السابق سعود القحطاني و المتهم بالمشاركة في إغتيال الصحفي جمال خاشقجي صدق أو لا تصدق، هو عبد الله العذبة! نعم عبد الله العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، نعم هو نفسه.

ونشر العذبة المحارب الشرس عن بلده قطر ضد دول الحصار، وكان له جولات وصولات مع القحطاني الذي زعل على إغلاق حسابه، نشر تغريدة على حسابه يلوم موقع تويتر على إغلاق الحساب وسرد الأسباب المقنعة و المجزنة فعلا.

وقال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “أنا مستاء لإغلاق تويتر حساب #دليم بشكل دائم، لأسباب منها:

1.توقف عن التغريد منذ 10-2018.

2.كان من الأفضل ترك أرشيف الحساب؛ ليطلع الباحثين على قذارة حقبة تاريخية مهمة لسياسة المنطقة لاسيما أن الحساب هو أكبر حساب دولي لإدارة الذباب الإلكتروني بتويتر.

3.إلا دليم لاتزعلونه!

أنا مستاء لإغلاق تويتر حساب #دليم @saudq1978 بشكل دائم،لأسباب منها:

1.توقف عن التغريد منذ 10-2018.

2.كان من الأفضل ترك أرشيف الحساب؛ ليطلع الباحثين على قذارة حقبة تاريخية مهمة لسياسة المنطقة لاسيما أن الحساب هو أكبر حساب دولي لإدارة الذباب الإلكتروني بتويتر.

3.إلا دليم لاتزعلونه! pic.twitter.com/97Uef0wkO3 — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) September 20, 2019

التغريدة التي أثارت مشاعر القطريين خاصة وسكان الكرة الأرضية عامة الذين شاركو العذبة حزنه وغضبه لإغلاق حساب دليم سعود القحطاني الذي يعتبر أول وزير للذباب الإلكتروني في العالم، حيث لم يشغل هذا المنصب أي شخص من قبل.

الدبور لسع بعض التعليقات ردا على حزن العذبه وينشرها لكم:

“خصوصا ان دليم ما يقدح من راسه بل يمثل سياسات السعودية العظمى ( مع هزة راس العذبة ) ولذلك حسابه عبارة عن توثيق لحقبة تاريخية مهمة”

“دليم كان يهدد المغردين السعوديين بقوائم سوداء ثم دارت الدنيا ليتصدر هو قائمة سوداء و يغادر غير مؤسف عليه”

“غير مأسوف عليه إلى مزبلة التاريخ هو وذبابه العفن وعقبال مكب النفايات والدواب الضالة تربية لصوص ومرتزقة القرصنة والكذب البقية ان شاء الله”