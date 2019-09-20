الدبور – في أوراق رسمية وبشكل رسمي الأن أصبح ولي عهد السعودية بن سلمان قانونيا بلا منازع صاحل لقب الدب الداشر في أروقة الأمم المتحدة.

وكان بن سلمان قد دخل رسميا في محركات البحث في جووجل بلقب الدب الداشر، فما أن تكتب الدب حتى يخرج لك الداشر في أول كلمة بحث، وسبق الدب الروسي.

في أروقة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تم تسمية بن سلمان بالدب الداشر عن طريق كلمة ألقاها غانم الدوسري المعارض السعودي الذي إشتهر منذ صعود بن سلمان الى كرسي ولاية العهد عن طريق إنقلاب قام به على عائلته، حيث أطلق عليه لقب الدب الداشر بعد تخبطه بالقرارات وسجن أفراد عائلته وتبعيته الى دولة الإمارات من أجل الكرسي.

إستمع لكلمة غانم الدوسري في جلسة مجلس حقوق الإنسان في جينيف: