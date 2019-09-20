الدبور – كسر الشعب المصري فترة طويلة من الصمت على الظلم و القهر و الجوع و الخوف من بلطجة السيسي التي استمرت لأكثر من ٦ سنوات، وخرج في مظاهرات عارمة عمت الكثير من المدن المصرية، بعدما نشر المقاول المصري محمد علي الكثير من الفضائح التي تخص السيسي وما قام به خلال الفترة الماضية.

وفي فيدو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي من عدة فيديوهات تصل تباعا من مصر الثورة، شوهد السيسي وهو يقع تحت الأقدام ويدوس عليه الشباب في منظر لم تكن لتشاهده من قبل مع بطشة النظام القوية على الشعب.

وظهر في الفيديو الشباب المصري يهتف إرحل إرحل ويدوس على صور كبيرة كانت معلقة في الشارع وسط القاهرة للسيسي بعدما أنزلوها أرضا وقاموا بالرقص فوقها.

وعلق الإعلامي القطري جابر الحرمي الذي نشر الفيديو المتداول وقال: “مصريون يدوسون صورة #السيسي خلال مظاهرات تشهدها غالبية محافظات #مصر تدعو لرحيل #السيسي .. تحوّل كبير في نمط المظاهرات الرافضة لبقاء هذا النظام الإنقلابي .”

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