الدبور – نشر ضابط في الجيش المصري فيديو طالب فيه الشعب المصري بالنزول الى الشارع، فيما يبدو أن هذه المظاهرات لها دعم كبير من داخل الجيش و المخابرات المصرية كما قال محمد علي في السابق، أن هناك ضباط كبار في الجيش يدعمونه وشرفاء وغير راضيين عن السيسي.

وقال الضابط المصري الذي لم يبدي وجهه واكتفى بتصوير زيه العسكري كلمتين في الفيديو الذي إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي.

قال يا جماعة إنزلوا .. حنعملكم إيه تاني… في إشارة إلى سحب المدرعات التابعة للجيش من الشارع في وقت سابق لتسهيل نزول الناس الى كيدان التحرير.

ضابط مصري يحث المواطنين على التظاهر ضد السيسي وعصابته .#ميدان_التحرير pic.twitter.com/ojF5n9WgIk — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 20, 2019

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