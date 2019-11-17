عش الدبابير

الكويت تغرق من جديد: أمطار وسيول وسط مخاوف من تكرر فيضانات 2018 (فيديو)‎

By وطن الدبور
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الدبور – شهدت مناطق مختلفة في ، هطولات مطرية غزيرة وتشكل للسيول في بعض الأماكن البرية وغرق عدد من السيارات، بعد عام من أزمة أمطار اجتاحت البلاد وتسببت بخسائر مادية وحالة وفاة، كانت أحد أسباب استجواب وزيرة الأشغال والإسكان جنان بوشهري التي قدمت استقالتها منذ أيام قبيل استقالة الحكومة بأكملها يوم الخميس الماضي.

وتأتي هذه الأمطار تزامناً مع إعلان الجهات الرسمية استعدادها وجاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار وفق خطط معدة مسبقاً، حيث تعاملت فرق الإطفاء خلال ساعات يوم الأحد، مع عدة بلاغات بسبب الأمطار في مناطق مختلفة تمثل بغرق سيارات في تجمعات لمياه الأمطار.

ووثقت الحسابات الإخبارية المحلية مقاطع فيديو أظهرت كمية الأمطار التي هطلت بنسب متفاوتة فضلاً عن سقوط البرد في بعض المناطق التي تبدل لونها إلى الأبيض، إضافة إلى تشكل السيول في بعض المناطق البرية دون أن ينتج عنها أي أضرار بشرية أو مادية شبيهة بأمطار 2018.

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ونشرت الإدارة العامة للإطفاء مقاطع فيديو لبعض من عمليات الإنقاذ التي أنجزتها بعد تلقيها لبلاغات بسبب الأمطار في محافظة الجهراء بمناطق العبدلي والصبية والصابرية، وسط توقعات الأرصاد الجوية باستمرار الأمطار حتى بداية يوم الثلاثاء.

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