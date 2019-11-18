السيسي وجها لوجه مع المتظاهرين: إرحل يا بلحة يا قاتل، وحالة من الخوف تنتابه (فيديو)

الدبور – وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى سدة الحكم عن طريق إنقلاب دموي على الشرعية وعلى أول رئيس منتخب محمد مرسي، وقع في مأزق عندما تواجه مع مجموعة من المتظاهرين ضده وجها لوجه.

وهتفوا أمامه في مسافة قريبة جدا إرحل يا بلحة إرحل يا قاتل إرحل يا سيسي يا مجرم، وذلك أثناء خروجه من مبنى الرئاسة الألمانية بعد إجتماع له هناك.

السيسي الذي إنقلب على أول رئيس منتخب وسجنه ومن ثم قتله في سجنه، بدا عليه الخوف و الهلع كما أفاد بعض المتظاهرين من أمام مبنى الرئاسة الألمانية بعد لقاء السيسي مع رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير.

وظهر في الفيديو السيسي وهو يخرج بسرعة متجها إلى المركبة التي ستقله، ولكنه سمع هتافات المصريين وهم ينادونه بلحة، ولربما هذه أول مرة يسمعها بشكل مباشر وعلى الهواء من قبل المصريين.

- Advertisement -

الفيديو أثار ضجة كبيرة وأثار مشاعر المصريين المقموعين داخل مصر، ولكن المغتربين إستطاعوا إيصال لقب بلحة إلى رئيس الإنقلاب الدموي، وسمع هتافات إرحل يا قاتل في وسط ألمانيا كما سمعها من قبل في نيويروك.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة الناشط أحمد البقري، وانتشر على وسائل التواصل الإجتماعي بشكل واسع جدا..

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه..

https://t.me/Dabboor