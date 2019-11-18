بالفيديو: مجزرة حقيقية في القاهرة بسبب زفة عروسين

الدبور – رصدت كاميرات الفيديو مجزرة حقيقية في القاهرة في حادث مروع راح ضحيته ١١ شخصا في الشارع.

متعاطي مخدرات أنهى حياة ٣ أشخاص و أصاب ٨ آخرين بجروح متفرقة منها الخطيرة و منها المتوسطة في مجزرة حقيقية في شوارع القاهرة.

حيث رصدت كاميرات المراقبة بمنطقة وسط البلد، بالعاصمة المصرية ”القاهرة”، حادث قيام سيارة بدهس 11 شخصًا؛ نتيجة للسرعة الزائدة وصعود السيارة أعلى الرصيف، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وكانت نيابة قصر النيل، أمرت بحبس المتسبب في حادث تصادم طلعت حرب، 4 أيام على ذمة التحقيق، والكشف عن تعاطيه المخدرات.

ولكن سبب وقوع الحادث حسب ما كشفت عنه التحقيقات كان بسبب زفة عروسين في الشارع بالسيارات، لذلك لم يستطع قائد المركبة التحكم بالقيادة وخرج إلى الرصيف الذي يعج بالمارة.

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وكشفت التحريات، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم عقب اصطدام سيارة بهم، بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، وأصيب 8 آخرون، حيث تم نقل الجرحى والجثث إلى المستشفى.

وبينت التحريات والتحقيقات، أن زفة عروسين بالسيارات تسببت في وقوع الحادث.

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