تقرير تلفزيوني يستعرض تاريخ 125 ألف عاما من تاريخ الإمارات، منذ نزول سيدنا أدم فوق منزل ضاحي خلفان!

الدبور – عقدة النقص لن تنتهي لدى عيال زايد، وتاريخهم القصير الذي يمتد للقراصنة في منطقة ساحل عمان، سيشكل عقدة لهم حتى نهاية هذه القرصنة التي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا بطرق متطورة وعلى مستوى دولي الأن.

فأنتم على موعد مع برنامج تلفزيوني وثائقي كما أعلنت وسائل الإعلام الإماراتية عن تاريخ يمتد لأكثر من ١٢٥ ألف عام للإمارات.

تحديدا دولة الإمارات بدأت مع نزول سيدنا آدم عليه السلام إلى الأرض وكان نزوله فوق منزل شرطي مرور دبي ضاحي خلفان، ربما له دور فعا في إكتشاف هذا الأمر في الفلم الوثائقي، الذي سيعؤض صور وحقائق تنشر لأول مرة من لحظة نزول سيدنا آدم.

فبعد سرقة تاريخ سلطنة عمان، وبعد تصريح ملك الخمور في دبي خلف الحبتور أن الإمارات من أيام سيدنا المسيح عليه السلام، وكأنك في مزاد لتاريخ الدولة الحديثة التي قامت بقوة بريطانيا و سلاح النفط و القرصنة.

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وصل اليوم تاريخ تلك الدولة إلى أكثر من ١٢٥ ألف عام حسب موقع الإمارات اليوم، وحسب التغريدة التي لسعها الدبور وعلق عليها من نشرها بقوله:

“موعدنا مع الكوميديا برنامج سيُعرض في تاريخ ٢٤ نوفمبر عن ( ١٢٥ ألف سنة من تاريخ أرض الإمارات ) سيعرضون خلاله كيف نزل آدم عليه السلام في أرض الإمارات وبالتحديد تحت بيت ضاحي المهم لا تنسون أن تذكرونا بحاكم كل حقبه لأنه من قبل ذياب آل نهيان لم نسمع بإسم أحد”

#صباح_الخيرᅠ

موعدنا مع الكوميديا

برنامج سيُعرض في تاريخ ٢٤ نوفمبر عن

( ١٢٥ ألف سنة من تاريخ أرض الإمارات )

سيعرضون خلاله كيف نزل آدم عليه السلام في أرض الإمارات

وبالتحديد تحت بيت ضاحي

المهم لا تنسون أن تذكرونا بحاكم كل حقبه

لأنه من قبل ذياب آل نهيان لم نسمع بإسم أحد pic.twitter.com/L4voe83KBt — أبو مستهيل (@abu_musthil) November 17, 2019

التغريدة حصلت على الكثير من التعليقات الساخرة من النشطاء، خصوصا نقطة أن سيدنا آدم نزل فوق منزل شرطي مرور دبي ضاحي خلفان، وننتظر المزيد من البرامج لفك عقدة الإمارات التاريخية.

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