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سعودي يعذب طفلة أمام مدرستها وفي وضح النهار و أمام الجميع عادي (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – في حادثة عنف جديدة في العظمى بلد الأمن و المنشار، إنتشر فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي لرجل يعذب طفلة بعد خروجها من مدرستها الإبتدائية في جدة.

ويقال إنها ابنته، وشوهد في الفيديو وهو يضربها بعنف أمام مدرستها بعد خروجها منها في وضح النهار و امام الجميع و الامر عادي في بلد الأمن و المنشار.

وبحسب بعض متناقلي المقطع، فإن الواقعة حدثت في جدة، صباح الیوم الإثنين، فيما طالب ناشطون بمحاسبة المعتدي؛ بسبب تعامله مع ابنته بھذه القسوة، فیما رجح بعض المعلقين أن تكون ھناك خلافات بین الأب وأم الطفلة، و الأسباب المتعارف عليها لتبرير ما حصل.

وتنتشر في السعودية قضايا مشابه لتعنيف الأطفال و النساء، وهو أمر يعتبر شبه إعتيادي في بلد سمو الامير أبومنشار، وزادت حدة العنف في السعودية بعد إقدام ولي عهدها بن سلمان إلى قتل وتقطيع الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي.

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