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فيلم سعودي بافتتاح مهرجان سينمائي “إسرائيلي” في القدس المحتلة.. هلا عظمى

By وطن الدبور
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الدبور – كشف موقع “إسرائيلي” أن فيلما سعوديا للمخرجة “هيفاء المنصور” سيشارك في مهرجان سينمائي “إسرائيلي” سيقام في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح “i24” أن مهرجان سينما المرأة سيفتتح في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، لافتا إلى أن فيلم المخرجة السعودية المتزوجة من أمريكي يحمل اسم “”.

المخرجة السعودية متزوجة من أمريكي

ويهتم المهرجان بعرض أكبر عدد ممكن من الأفلام، التي تم إخراجها من قبل نساء وليس فقط أفلاما مواضيعها نسوية.

وحاز “المرشحة المثالية” على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية الأخير في دورته السادسة والسبعين.

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ورشحت السعودية الفيلم، الشهر الماضي، لتمثيلها في مسابقة الأوسكار للعام المقبل ضمن فئة الأفلام الأجنبية، بعدما أثبت حضوره في مهرجانات دولية أهمها منافسته على جائزة الأسد الذهبي بمهرجان البندقية السينمائي الدولي، ما شكل سابقة في تاريخ السينما السعودية.

و”المرشحة المثالية” من بطولة “ميلا الزهراني” و”نورة العوض”، ومن تأليف “هيفاء المنصور” بمشاركة “براد نيمن”، وتم تصويره داخل السعودية.

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ويروي الفيلم العوائق التي تعترض طبيبة شابة في السعودية عندما تقرر الترشح للانتخابات البلدية في مجتمع محافظ يسيطر عليه الذكور، كما يعكس التغييرات التي تشهدها المملكة، والتي وصلت لتخفيف قيود نظام ولاية الرجل، إذ تظهر بطلة الفيلم “مريم” وهي تقود سيارتها.

ونوه الموقع الإسرائيلي إلى أنه إلى “جانب الفيلم السعودي ستشارك أفلام إسرائيلية، كما يشارك عن فئة أفلام المرأة الفلسطينية الفيلم الوثائقي “شقيقة موسيليني” للمخرجة “جونا سليمان”، والفيلم الروائي “أمور شخصية” للمخرجة “مها الحاج”.

وأشار إلى مشاركة أفلام أخرى بمهرجان سينما المرأة من ألمانيا، واليابان، والهند، والصومال، والولايات المتحدة، وأوروبا، يجمعها عامل مشترك هو “مقاومة الظلم والاستبداد الجنسي للأنثى”.

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