ناشط عماني: رغم تعب ومرض السلطان قابوس ظهر شامخا كعادته فوق كل هامه

الدبور – نشر ناشط عماني معروف سلسلة تغريدات بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان ال ٤٩ وظهور السلطان قابوس في الإحتفالات التي لم يغب عنها طوال فترة حكمه مهما كانت إنشغالاته و ظروفه الصحية.

وقال الناشط العماني الذي يغرد باسم قيد الأرض في سلسلة تغريدات لسعها الدبور واصفا ظهور السلطان قابوس رغم تعبه ومرضه إلا أنه ظهر شامخا كعادته كجبال عمان.

حيث قال في تغريدته التي أرفقها بفيديو للسلطان قابوس ما نصه: “جسد لايشيخ وعقل يتخطى الزمن عمره 79 سنه ورغم تعبه ومرضه لم يستند على عصى وانما استمد شموخه من شموخ جبال عمان جبال مسندم الشماء وجبل سمحان العز والجبل الاخضر جبل الصمود شامخ كعادته فوق كل هامه شامخ بشموخ عُمان العزة والكرامة المجد لك يامولاي”

جسد لايشيخ وعقل يتخطى الزمن عمره 79 سنه ورغم تعبه ومرضه لم يستند على عصى وانما استمد شموخه من شموخ جبال عمان جبال مسندم الشماء وجبل سمحان العز والجبل الاخضر جبل الصمود

شامخ كعادته فوق كل هامه

شامخ بشموخ عُمان العزة والكرامة

المجد لك يامولاي #قيد_الارض pic.twitter.com/xGhBJlgYcN — قيد الارض (@Falcon_H001) November 18, 2019

- Advertisement -

حفظه الله يتقبل هدية البحرية السلطانية العمانيه

عبارة عن صور الاسطول البحري السفن التابعة للبحرية السلطانية العمانية

مع شعارات ورموزبحرية والدائرة العلوية هي المواني

واعلى الدائرة مجسم مُذهب للانكر او الباورة ⚓ مزدوج محمل بمعظم شعارات التخصصات في البحرية

على جوانبها نقوشات عربية pic.twitter.com/LgBCyiseHk — قيد الارض (@Falcon_H001) November 18, 2019

يا حي يا قيوم إحفظ لنا عمان

أبية تدوم وبالعلا تزان

يظلها الرخاء من خيرك العميم

فـ لتسلمي عمان يا حرة المرام

حصونك الأمان راياتك السلام

عهدا لك الولاء يا موطني الكريم

شعارنا المصان على مدى الزمان

الله والأوطان والعز للسلطان

بعزة الرحمن … وهديه القويم pic.twitter.com/HRglb627ut — قيد الارض (@Falcon_H001) November 18, 2019

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه..

https://t.me/Dabboor