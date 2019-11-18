ناشط عماني: رغم تعب ومرض السلطان قابوس ظهر شامخا كعادته فوق كل هامه
الدبور – نشر ناشط عماني معروف سلسلة تغريدات بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان ال ٤٩ وظهور السلطان قابوس في الإحتفالات التي لم يغب عنها طوال فترة حكمه مهما كانت إنشغالاته و ظروفه الصحية.
وقال الناشط العماني الذي يغرد باسم قيد الأرض في سلسلة تغريدات لسعها الدبور واصفا ظهور السلطان قابوس رغم تعبه ومرضه إلا أنه ظهر شامخا كعادته كجبال عمان.
حيث قال في تغريدته التي أرفقها بفيديو للسلطان قابوس ما نصه: “جسد لايشيخ وعقل يتخطى الزمن عمره 79 سنه ورغم تعبه ومرضه لم يستند على عصى وانما استمد شموخه من شموخ جبال عمان جبال مسندم الشماء وجبل سمحان العز والجبل الاخضر جبل الصمود شامخ كعادته فوق كل هامه شامخ بشموخ عُمان العزة والكرامة المجد لك يامولاي”
جسد لايشيخ وعقل يتخطى الزمن عمره 79 سنه ورغم تعبه ومرضه لم يستند على عصى وانما استمد شموخه من شموخ جبال عمان جبال مسندم الشماء وجبل سمحان العز والجبل الاخضر جبل الصمود
شامخ كعادته فوق كل هامه
شامخ بشموخ عُمان العزة والكرامة
المجد لك يامولاي #قيد_الارض pic.twitter.com/xGhBJlgYcN
— قيد الارض (@Falcon_H001) November 18, 2019
حفظه الله يتقبل هدية البحرية السلطانية العمانيه
عبارة عن صور الاسطول البحري السفن التابعة للبحرية السلطانية العمانية
مع شعارات ورموزبحرية والدائرة العلوية هي المواني
واعلى الدائرة مجسم مُذهب للانكر او الباورة ⚓ مزدوج محمل بمعظم شعارات التخصصات في البحرية
على جوانبها نقوشات عربية pic.twitter.com/LgBCyiseHk
— قيد الارض (@Falcon_H001) November 18, 2019
يا حي يا قيوم إحفظ لنا عمان
أبية تدوم وبالعلا تزان
يظلها الرخاء من خيرك العميم
فـ لتسلمي عمان يا حرة المرام
حصونك الأمان راياتك السلام
عهدا لك الولاء يا موطني الكريم
شعارنا المصان على مدى الزمان
الله والأوطان والعز للسلطان
بعزة الرحمن … وهديه القويم pic.twitter.com/HRglb627ut
— قيد الارض (@Falcon_H001) November 18, 2019
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