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ناشط عماني: رغم تعب ومرض السلطان قابوس ظهر شامخا كعادته فوق كل هامه

By وطن الدبور
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الدبور – نشر ناشط عماني معروف سلسلة تغريدات بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان ال ٤٩ وظهور في الإحتفالات التي لم يغب عنها طوال فترة حكمه مهما كانت إنشغالاته و ظروفه الصحية.

وقال الناشط العماني الذي يغرد باسم قيد الأرض في سلسلة تغريدات لسعها الدبور واصفا ظهور السلطان قابوس رغم تعبه ومرضه إلا أنه ظهر شامخا كعادته كجبال عمان.

حيث قال في تغريدته التي أرفقها بفيديو للسلطان قابوس ما نصه: “جسد لايشيخ وعقل يتخطى الزمن عمره 79 سنه ورغم تعبه ومرضه لم يستند على عصى وانما استمد شموخه من شموخ جبال عمان جبال مسندم الشماء وجبل سمحان العز والجبل الاخضر جبل الصمود شامخ كعادته فوق كل هامه شامخ بشموخ عُمان العزة والكرامة المجد لك يامولاي”

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