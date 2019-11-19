سعودي يقيم مع صديقته في نفس الغرفة في الرياض
فيديوعش الدبابير

سعودي ينشر فيديو بكل وقاحة مع صديقته السعودية ويقول أقيم معها في نفس الغرفة وعادي

By وطن الدبور
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الدبور – محرر الدبور لا يكاد ينتهي من كتابة خبر عن السعودية حتى يأتي الخبر الذي يليه، وكلها أخبار إما تشبه منشار ولي العهد جرائم قتل غريبة، أو أخبار تشبه وجه مدير الوناسة تركي آل الشيخ كلها فضائح.

ففي فضيحة جديدة، نشر فيديو يتحدث بكل وقاحة وتحدي إنه يقيم مع صديقته السعودية في الفندق في نفس الغرفة ولا أحد يكلمهم ولا أحد طلب منهم أي إثباتات كما كان يحصل أيام التخلف و الجاهلية قبل أن يأتي بن سلمان وسيفه المشلول تركي آل الشيخ ويحرر الشباب و الفتيات من عبودية الأخلاق و الدين.

وظهر الشاب في الفيديو الذي صوره سائح أجنبي كان يتجول في مركز تجاري في العاصمة السعودية التي تكتظ بالسياح هذه الأيام، وقد جلست بجانبه فتاة عرّفها على أنها صديقته التي تعرف عليها قبل شهر.

ولم تظهر هوية صديقته بالضبط، فمن النشطاء من قال إنها سعودية وعاديي، ومنهم من يدافع بشكل تلقائي قال إنها مستحيل تكون سعودية، وكأن المشكلة هي هوية البنت، و بالنظر لكون القوانين المحلية تمنع العائلات السعودية من السكن في غرفة واحدة في الفندق ما لم تقدم إثبات زواج تم إعفاء الأجانب منه قبل نحو شهر فقط بالتزامن مع بدء إصدار تأشيرات فورية للسياح من 49 دولة.

وكان مصور الفيديو يتحدث عن التغييرات التي تشهدها الرياض والمملكة بشكل عام، قبل أن يبدأ حواره مع الشاب الذي عرّف بنفسه على أنه ”محمد“، وقد عاد قبل أسبوعين ليستقر في بلاده بعد التغييرات التي شهدتها.

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ويقول الشاب خلال حديثه الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إن جسمه موشوم وبرفقة صديقته، ويستطيع فعل كل ما يريد على عكس ما كان ساريًا في الماضي قبل أن تبدأ المملكة تعديلات جذرية في القوانين المحلية.

لكن السعادة التي بدا عليها الشاب خلال حديثه للسائح البريطاني، قُوبلت برد فعل غاضب من قِبل كثير من المواطنين الذين اتهموه بـ ”المجاهرة بالمعصية“، في إشارة لعلاقته مع امرأة ليست زوجته.

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وعلى موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في المملكة، جذب وسم يحمل عبارة الاتهام ذاتها ”#سعودي_يجاهر_بالمعصية“ عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين الذين انقسموا بين مدافع عن الشاب وحياته الشخصية وبين من يعتبره متجاوزًا للعادات والتقاليد التي تحرم العلاقة بين الجنسين خارج الزواج.

وكتب الأكاديمي السعودي، وائل القاسم، في تعليق على الجدل الدائر:“أقولها بصدق، وبغض النظر عن كل الملابسات المحيطة بالمقطع، وكل الآراء المتعلقة به، من خلال اهتمامي الطويل بالفلسفة والمنطق، أعتقدُ أنّ هذا المقطع -وطريقة تعامل المجتمع والدولة معه- سيكون مؤشرًا قويًا لمسار الكثير من النواحي المختلفة المستقبلية في المجتمع السعودي“.

وكان لناشط رأي آخر مختلف، بأن الفيديو معد له مسبقا لترويج السياحة بمفهوم الفسق و الفجور، حيث قال ما نصه: “هذا ليس سائح هذا برنامح معد مسبقا ومرتب له من قبل تسويق الفجور والانحطاط وتسويق الرؤية في ثياب التفسخ والابتذال وان هذه التغيرات هي من يريدها المجتمع وخروج الفتيات كصديقات لمثل هذا القذر لتسويق كل رذيله انها حرية واحد اهداف الرؤية”

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