شاب سعودي يوثق بالفيديو مصرع صديقه أمامه في حادث مروع

الدبور – حادث مروع تم توثيقه بالكاميرا من قبل شاب سعودي كان يجلس بجانب سائق متهور في السعودية، حيث لقي مصرعه فورا و امام الكاميرا.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد لحظة وقوع حادث لسائق كان يقود بسرعة عالية على أحد الطرق بالمملكة العربية السعودية.