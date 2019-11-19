شاب سعودي يوثق بالفيديو مصرع صديقه أمامه في حادث مروع
الدبور – حادث مروع تم توثيقه بالكاميرا من قبل شاب سعودي كان يجلس بجانب سائق متهور في السعودية، حيث لقي مصرعه فورا و امام الكاميرا.
حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد لحظة وقوع حادث لسائق كان يقود بسرعة عالية على أحد الطرق بالمملكة العربية السعودية.
ويظهر في المقطع السائق وهو يقود بسرعة تتجاوز الـ200 كيلومتر في الساعة.
وحاول السائق تجاوز سيارة كانت تسير ليجد أمامه مركبة أخرى تسير ببطء، فحاول تفاديها والعودة لمساره، إلا أن السيارة انقلبت بفعل السرعة.
وذكرت مصادر أن السائق توفي فورا لحظة وقوع الحادث، بينما يتماثل مرافقه والذي قام بتصوير الحادث للشفاء.
إقرأ أيضا: سعودي يعذب طفلة أمام مدرستها وفي وضح النهار و أمام الجميع عادي (فيديو)
إقرأ أيضا: إعلامية مصرية تجمع بين زوجين وزوجها يبلغ عنها لأنها لا تعدل بينهما
إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه..