شاهد فنانة كويتية تحولت إلى “بلطجية” و تشتبك بالأيدي مع معلمات بمدرسة ابنها (فيديو)

الدبور – فنانة كويتية تحولت من فنانة ناعمة إلى فنانة متوحشة ودخلت بمعركة حامية الوطيس بالأيدي مع معلمات في مدرسة ابنها لأن المدرسة تجرات ومنعت أبنها من دخول المدرسة .

و تحوَّل نقاشٌ بين الفنانة ملاك الكويتية مع معلمات في مدرسة ابنها إلى اشتباك بالأيدي على خلفية اعتراضها على قرار منع نجلها من دخول المدرسة منذ أسبوع.

وظهرت الفنانة الكويتية وهي تصور مقطع فيديو عندما كانت تسأل إحدى المعلمات عن سبب منع ابنها من دخول المدرسة، فيما طالبتها المعلمة بعدم التصوير، لكنها رفضت؛ وقالت أريد ان اعلم من المسؤوليين لو فيهم واحد شريف لماذا ابني لم يلتحق بالمدرسة ويمنع دخولها منذ اسبوع، ليتحوّل النقاش إلى اشتباك بالأيدي.

وظهرت معلمة داخل مبنى المدرسة وهي ملقاة على الأرض وحولها مجموعة من زميلاتها، تدَّعي تعرضها للضرب من قبل الفنانة الكويتية وهو ما نفته الأخيرةـ التي أصبحت تردح وتصرخ في وسط المدرسة التي تعج بالطلاب في وقت الدوام المدرسي.

ومع إصرار الفنانة الكويتية على تصوير المعلمة الملقاة على الأرض، طلبت إحدى المعلمات منها التوقف عن التصوير إلا أنها رفضت؛ ما دفع المعلمة إلى محاولة منعها باليد إلى أن صرخت الفنانة وطلبت اللجوء للشرطة لإنهاء حالة الهرج التي حصلت داخل مبنى المدرسة.

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وقبل أيام نشرت الفنانة ملاك الكويتية على ”إنستغرام“ مقطع فيديو، وهي في حالة غضب شديد بعدما تعرضت للطرد من قبل أحد المسؤولين في مدرسة ”ابنها“، متوعدة بتحويل الأمر لقضية رأي عام.

ووثقت ملاك لحظة الطرد بكاميرا هاتفها، إذ ظهرت في الفيديو تقول إنها جاءت إلى إدارة المدرسة تشتكي من تعرض ابنها للضرب لِتفاجَأ بردهم: ”ليش تقولين وتشتكين عبر سناب شات“، ليقوم أحد المسؤولين بطردها من مكتبه.

وتوعدت الفنانة بأنها لن تصمت عن هذا الأمر، قائلة: ”والله العظيم لأسويها قضية رأي عام“، مضيفة: ”لأننا صمتنا عن أولادنا أصبحوا مسخرة في المدارس ويتعرضون للضرب“، وفق قولها.

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