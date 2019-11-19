فتاة سعودية تدخن و تتحرش بالشباب في الشارع في السعودية الجديدة (فيديو)

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لفتاة سعودية وهي تتحرش بالشباب في الشارع في السعودية السلمانية الجديدة، مما أثار غضب و ضجة بين النشطاء لما وصل به الحال في بلاد الحرمين.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور ظهرت فتاة سعودية مع صديقتها في السيارة تمشي في أحد شوارع السعودية وضمن موسم الرياض الترفيهي ربما، وهي تتحرش بالمارة لفظيا وجنسيا بألفاظ يخجل حتى الشباب من قولها، وكانت تعتبر جريمة تحرش إن تفوه بها أي شاب في السعودية.

وكانت صديقتها تصور وتمدح التغيرات الجديدة في السعودية السلمانية بينما صديقتها تتحرش في الشباب في الشارع بطريقة مستفزة، وهي تدخن من السجائر الإلكترونية وتضحك.

وكانت تحدثها باسمها منال، وحاولت منعها من التحرش ولكنها إستمرت بفعلها.

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ونشرت صفحة حقوق الضعوف السعودية الفيديو وعلقت عليه ما نصه:

“فتاة تتحرش “لفظيا” بالشباب على كورنيش #جدة! برأيكم لماذا انتشرت مثل هذه الممارسات “الخادشة للحياء” بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة؟!”

فتاة تتحرش "لفظيا" بالشباب على كورنيش #جدة! برأيكم لماذا انتشرت مثل هذه الممارسات "الخادشة للحياء" بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة؟! pic.twitter.com/j4mXr0o3VK — حقوق الضعوف (@hukusfof) November 19, 2019

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