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في السعودية العظمى: أم تشجع إبنها على إغتصاب أخته شاهد الفيديو المروع الذي نشرته الطفلة

By وطن الدبور
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الدبور – في بلد الأمن و المنشار، لا تكاد تطوي صفحة فضيحة إلا تخرج عليك فضيحة جديدة أكبر منها، ولا تنتهي المصائب فيها من بعد ما إنقلب على عائلته واستولى على كرسي العرش بقوة المنشار.

ففي حادثة غريبة لم تحصل حتى في الدول الغربية التي يريد أن يلحق بها بن سلمان بسرعة فائقة بمساعدة ترفيه تركي آل الشيخ، أقدم شاب على إغتصاب أخته القاصر الطفلة، وتعنيفها، و المصيبة بعلم وتشجيع من أمه، التي هي امها للطفلة المسكينة.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب كبيرة عقب تداول تفاصيل الجريمة البشعة، للطفلة المعنفة من قبل أهلها في حائل وتدعى ، حيث كشفت عن اغتصاب أخيها لها وتعنيفها بعلم والدتها وطلبت في رسالة هزت مواقع التواصل مقابلة الملك سلمان لإنقاذها.

ونشر ناشطون بتويتر صورة من رسالة بعثتها حنين سالم الحربي للديوان الملكي تطلب فيها إنقاذها من عائلتها ومقابلة الملك سلمان.

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وكشفت حنين في رسالتها أنها تبلغ من العمر 14 عاما وتتعرض للعنف الجسدي والنفسي من أمها وأخوها الذي اغتصبها وعمرها 9 سنوات.

وأوضحت أنها تقيم بدار رعاية وأن أمها كانت تستغلها في العمل وتجبرها على دفع الإيجار للمنزل وتستغل سلطتها القانونية عليها، مطالبة بدعمها عبر مواقع التواصل وإيصال رسالتها للسلطات المنوطة.

ونشرت الطفلة حنين فيديو يقطع القلب وهي تصرخ إنها تعبت من هذا الوضع وتطالب بأن ينقذها أحد في بلاد الامن و المنشار، حتى لو كان منشار سموه، فهو أفل بكثير من هذه الححياة التي تعيشها، بان تشجع والدتها على إغتصابها وتعنيفها من قبل شقيقها، شاهد الفيديو من لسان حنين نفسها:

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