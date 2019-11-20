بريطانيا تحكم بسجن شاب كويتي لمدة عام كامل بسبب الغش في الإمتحان

الدبور – حكم القضاء في بريطانيا على شاب كويتي بالسجن لمدة عام كامل بسبب غشه في الإمتحان، وظن الشاب أنه مازال في الثانوية العامة في إحدى مدارس الكويت، واستخدم الغش لينجح في الإمتحان.

فقد دفع لجوء شاب كويتي إلى حيلة لتجاوز اختبار الحصول على رخصة قيادة السيارات في بريطانيا، إلى ضبطه وإحالته إلى السلطات القضائية التي أدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة عام كامل.

وروى تقرير لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية تفاصيل القضية، مبينًا أن الشاب الكويتي وهو في العشرين من عمره، قد تم ضبطه أثناء قيامه بالغش من خلال وضع سماعات في أذنه ليتمكن من اجتياز اختبار القيادة من خلال التواصل مع شخص آخر يعطيه الإجابة عن الأسئلة.

وكشف التقرير الذي نقلته صحيفة ”القبس“ الكويتية، أن الشاب قام بإخفاء السماعات عند ضبطه من قبل المسؤول عن الاختبار ورفض تسليمها، قبل أن يتم تحويله إلى الجهات القضائية والتحقيق معه بعد اعترافه بـ ”حيازة سماعة للاستخدام في الاحتيال“.

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وأوضح التقرير أنه تقرر تخفيف الحكم عن الشاب الذي مضى على وجوده في بريطانيا نحو 3 أعوام، لكونه المعيل الوحيد لعائلته المرافقة له والمكونة من أم و 3 أخوات كفيفات.

وبيَن محامي الدفاع عن الشاب الكويتي أن الحكم تحوّل من السجن لمدة 12 شهرًا، إلى خدمة مجتمعية لمدة 12 شهرًا و80 ساعة من العمل دون أجر، بدلًا من السجن لكونه حاول اجتياز اختبار القيادة للحصول على عمل لإعالة عائلته.

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