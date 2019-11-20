بطلة الأفلام الإباحية شيما الحاج في فيديو جديد بكل وقاحة بعد خروجها من السجن

الدبور – بطلة الأفلام الإباحية مع مخرج ثورة الإنقلاب الهارب خالد يوسف، الممثلة شيما الحاج، وبكل وقاحة ظهرت من جديد في فيديو جديد إنتشر لها وكأن شيئا لم يكن، ولا كأنها قامت بأي عمل تخجل منه حتى الحيوانات.

حيث شاركت بطلة الأفلام الإباحية المصرية شيما الحاج، وبكل وقاحة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ41 والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، وأطلت بفستان أسود مكشوف على السجادة الحمراء.

ويعد هذا الظهور الأول لشيما بعد خروجها من السجن إثر حبسها منذ عدة أشهر على ذمة القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح مع الفنانة المصرية منى فاروق والمخرج المصري خالد يوسف.

وكانت محكمة مصرية قررت إخلاء سبيل شيما بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإلغاء قرار تحديد إقامتها.

فستان مثير لـ« #شيما_الحاج » في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن pic.twitter.com/oxJqeEe509 — المصري اليوم لايت (@AlMasryLite) November 20, 2019

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وتسائل المؤلف و المخرج المصري عمرو فهمي عن من المسؤول عن دعوة شيما و الراقصة سما المصري لمهرجان كبير مثل مهرجان القاهرة، وقال في تغريدة على صفحته مستنكر ظهور مثل تلك الشخصيات التي وصفها بالمزز ما نصه:

“السؤال هنا للاستاذ محمد حفظى ممكن أفهم مين اللى ارسل دعوة للفنانة القديرة شيما الحاج والفنانة المتالقة القديرة برضه سما المصرى لحضور مهرجان القاهرة السينمائى يعنى مخرجين ومؤلفين وفنانين كتير وكبار ومعروفين محدش عبرهم ولا بعتلهم دعوة وكالعادة الدعوات بتروح للمزز والكومبارسات”

السؤال هنا للاستاذ محمد حفظى ممكن أفهم مين اللى ارسل دعوة للفنانة القديرة شيما الحاج والفنانة المتالقة القديرة برضه سما المصرى لحضور مهرجان القاهرة السينمائى

يعنى مخرجين ومؤلفين وفنانين كتير وكبار ومعروفين محدش عبرهم ولا بعتلهم دعوة وكالعادة الدعوات بتروح للمزز والكومبارسات 🤔 pic.twitter.com/aKPg6KmiY2 — عمرو فهمى (@AmrFahmy2017) November 20, 2019

وبدأت يوم الأربعاء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، والتي تحمل اسم مديرها الراحل يوسف شريف رزق الله، وذلك برئاسة المنتج محمد حفظي، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 29 من نوفمبر الجاري.

و أثار ظهور شيما الحاج في مهرجان القاهرة السينمائي غضب الكثير من النشطاء في مصر، حيث كتبت ناشطة تغريدة قالت فيها: “شيما الحاج بتاعة فيديو خالد يوسف خرجت من السجن و بيحتفوا بيها في مهرجان القاهرة السينيمائي و عائشة خيرت الشاطرو إخواتها من الحرائر في زنازين حبس إنفرادية فعلا قاهرة يا القاهرة”

شيما الحاج بتاعة فيديو خالد يوسف خرجت من السجن و بيحتفوا بيها في مهرجان القاهرة السينيمائي

و عائشة خيرت الشاطرو إخواتها من الحرائر في زنازين حبس إنفرادية

فعلا قاهرة يا القاهرة pic.twitter.com/MLMvXMNjtS — 🌹زهہـرة آللہـوتـــہس🌹 (@zahra_____12) November 20, 2019

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