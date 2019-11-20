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شاهد القبض في سلطنة عمان على المجرم الذي إعتدى على أربع شباب (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – تداول النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي في فيديو لشاب قام بالإعتداء على أربع شباب في إحدى مناطق من المقيمين في بطريقة وحشية وبدون رحمة، ووثق الضرب بالفيديو.

و أعلنت شرطة عمان السلطانية بعد يوم من تداول الفيديو الذي أثار حالة من الغضب في السلطنة، أنّ إدارة مكافحة الجريمة، ألقت القبض على شخص بتهمة الإعتداء بالضرب على أشخاص آخرين.

حيث قالت على صفحتها على موقع تويتر ما نصه: “إدارة مكافحة الجريمة تُلقي القبض على شخص بتهمة الإعتداء بالضرب على أشخاص أخرين بعد تداول مقطع فيديو لقيامه بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقضية قيد الإجراءات.”

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وانتشر الموقع بشكل واسع وتم تداوله بشكل كبير بين النشطاء في السلطنة، مما أدى إلى سرعة تجاوب الشرطة السلطانية و إلقاء القبض على المعتدي، بينما إعترض البعض على عملية القبض عليه لأنها تعتبر باطلة لعدم وجود طرف مشتكي في القضية.

حيث قال ناشط معلقا على خبر القبض على المعتدي بقوله: “لكن هذه الجريمة من جرائم المقيدة بشكوى فإذا لم تقدم شكوى من له صفه في تقديمها تكون الإجراءات باطله أي يكون اجراء القبض باطلا”

ليرد عليه ناشط آخر بقوله: “اولآ الموضوع فيه حق عام لأن المقاطع وصلت للشرطه والإدعاء العام فخرج من إطاره الشخصي . ثانيآ الأشخاص المعتدى عليهم راح يثقفو و يخبروهم ان لهم الحق في رفع دعوى ضده وراح يرفعو دعوى وتتخذ ضده كل الإجراءات دام صاحبنا وصل للسجن في مكانه المناسب لا تحاتي الأمور طيبه ولا ما هاين عليك ؟؟”

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