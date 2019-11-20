شباب قطر ضد التطبيع يرفضون تطبيع بلادهم مع الإحتلال الإسرائيلي

الدبور – عبر رافضون للتطبيع مع (إسرائيل) في قطر عن غضبهم، الأربعاء، من مشاركة وفد مكون من 9 أطباء من الكيان المحتل، في فعاليات مؤتمر طبي عقد مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في الدوحة.

واعتبر “شباب قطر ضد التطبيع”، في بيان، أن “مشاركة هؤلاء الأطباء في النسخة السادسة من المؤتمر العالمي لجراحة الأطفال الذي جرى تحت رعاية مستشفى سدرة للطب، هو استضافة غير مبررة، وتطبيع تحت ستار الطب”.

وأكدت المجموعة رفضها القاطع لأية محاولة للتطبيع، أو فصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي عن الواقع تحت شعارات فصل السياسة عن أي مجال آخر.

وأضاف البيان: “في حين يشارك الاحتلال في هذه المؤتمرات؛ تمنع سلطات الاحتلال أهالي الأطفال المرضى في غزة من مصاحبة أطفالهم في العلاج خارج غزة، وتمارس هذه السلطات الإرهاب النفسي والجسدي على أطفال فلسطين عن طريق اعتقالهم واستهدافهم سواء بالرصاص أو بقنابل الغاز المسيل للدموع”.

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وأكد الشباب القطريون استنكارهم لتكرار هذه التجاوزات تحت مظلة المؤتمرات الدولية، مؤكدين أن “على المؤسسات الراعية لهذه المؤتمرات احترام القوانين المحلية، وخاصة القانون رقم 13 لسنة 1963 الخاص بتنظيم مكتب مقاطعة (إسرائيل)”.

وكان حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر “تويتر”، قد كشف عن زيارة وفد الأطباء الإسرائيلييين للدوحة، برئاسة رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى رمبام في مدينة حيفا المحتلة.

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