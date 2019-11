صاحب بصقة القرن يلتقي مع مبعوث صفقة القرن للتنسيق في مستقبل البصق!

الدبور – صاحب بصقة القرن، الذي حصل عليها بلا منازع من طفل في القدس عندما حاول دخول المسجد الأقصى مقتحما كما يفعل المحتل، إلتقى و الدموع تغمر عيناه بمبعوث صفقة القرن، في الرياض التي كماقالت لا تتبنى طريقة المطبع السعودي ولكنه في بلد يتمتع بحرية الرأي!

فقد جرى في العاصمة السعودية الرياض، لقاء بين المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن) “جيسون جرينبلات”، والمطبّع السعودي المثير للجدل صاحب أكبر بصقة في العالم وسميت ببصقة القرن “محمد سعود”.

وفي حين لا تتبنى الرياض رسميا، وجهة النظر التي يحملها “سعود” حول التطبيع الكامل مع (إسرائيل)، كما تدعي طبعا، إلا أنه لم يواجه صعوبات في لقاء المسؤول الثاني عن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي تتبنى تصفية القضية الفلسطينية.

ونشر “جرينبلات”، صورة جمعته مع المطبع السعودي في الرياض، على صفحته في موقع “تويتر”، الثلاثاء.

وكتب قائلا: “أصبحنا أنا ومحمد سعود أصدقاء على تويتر منذ مدة، والآن ألتقيه شخصيا في الرياض. نستكمل حديثنا عن إسرائيل، الفلسطينيين، المنطقة، اليهود والمسلمين والمسيحيين والعرب وغير ذلك الكثير. ساعدونا في بناء هذا الزخم”.

I’ve been Twitter “friends” w/ @mohsaud08 for awhile; now met in person in #Riyadh . Continuing the conversation about Israel/Palestinians/the region & Jews, Muslims, Christians, Arabs, & lots more. Help us build the momentum! pic.twitter.com/v3H93JEUoJ

من جهته، كتب المطبع المتصهين “سعود” على حسابه قائلا: “متحمس جدا لهذه الفرصة الرائعة للقاء السيد جرينبلات، هو الأمل الحقيقي للسلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. الدموع في عيني.. شكرا لك سيد جيسون جرينبلات، بارك الله فيك وفي الشعب الأمريكي”.

I am so excited for this amazing opportunity to meet with Mr Greenblatt @GreenblattJD , a real hope for peace between Israel and Saudi Arabia, I am with tears in my eyes, Thank you Mr Jason Greenblatt , God bless you and People of the United States. pic.twitter.com/nYjSB68Ffp

— محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) November 19, 2019