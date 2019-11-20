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صعود الريال العماني بعد ظهور السلطان قابوس

By وطن الدبور
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الدبور – تراجعت معظم العملات الأوروبية و3 عملات عربية أمام ، بينما حافظ الدولار الأمريكي على استقراره في الأسواق العمانية.

جاء تلك التغيرات الطفيفة في معظمها في أعقاب ظهور نادر للسلطان “قابوس بن سعيد” خلال عرض عسكري بالعاصمة مسقط احتفالا بالعيد الوطني الـ49 للسلطنة.

والعملات العربية الثلاثة التي سجلت تراجعا أمام الريال العماني هي الريال القطري بنسبة 0.09%، والدينار البحريني بنسبة 0.01%، إضافة إلى الدينار الأردني 0.04%.

كما سجل اليورو تراجعا طفيفا بنسبة 0.16% أمام الريال العُماني، وهبط الجنيه الإسترليني 0.42% أمامه، مقارنة بمستوياته السابقة.

في المقابل ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الريال العماني بنسبة 0.02%، واستقرت قيمة الين الياباني دون تغيير.

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واستقرت قيمة الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار العراقي أمام العملة العُمانية.

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