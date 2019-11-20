فيديو صادم من امام مدرسة سعودية
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فيديو صادم من أمام مدرسة سعودية لمعركة حامية الوطيس بين الطلاب نهايتها صادمة

By وطن الدبور
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الدبور – فيديو صادم من أمام ، إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي  وثقته مواطنة سعودية من أمام إحدى مدارس ، حيث جرت معركة بين الطلبة خارج المدرسة وهو امر أصبح شبه إعتيادي في المدارس كما تفيد الكثير من التقارير و الشكاوي من أولياء الأمور.

وكانت المواطنة السعودية تشكي الحال وتسأل أين المدرسين أين حارس المدرسة، نعم هو في نهاية الدوام ولكنه أمام المدرسة، لماذا لا يوجد أي مسؤول هناك ليتدخل وينهي المعركة حامية الوطيس بين الطلبة؟

هل ننتظر حتى تحصل كارثة وبعدها نتدخل ونضع قوانين لحماية الطلاب؟

وتسائلت هل الجميع مثلها؟ تشعر كأن إبنها ذاهب إلى معركة عندما يذهب إلى المدرسة وتخشى عليه من المجهول، وتدعي الله أن يحفظه.

المواطنة السعودية كانت تتحدث عن حصول كارثة ولكنها لم تنتبه وهي تتحدث لتوصل رسالة للمسؤولين عن الكارثة التي حدثت أمامها فعلا ولكنها لم تنتبه لها في آخر الفيديو.

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شاهد الفيديو وانتبه للكارثة التي حصلت في آخر الفيديو، لأنها فعلا صادمة.

الفيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أثار غضب البعض، وأثار فضول البعض الآخر، وقسم الدفاع السريع بالطبع دافع عن المدارس ووجه اللوم على أولياء الأمور.

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