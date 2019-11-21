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سلطنة عمان أفاقت على مأساة ضحيتها طفل عماني

By وطن الدبور
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الدبور – أفاقت على خبر مأساة موت طفل عماني كان قد فقد يوم الخميس، وجرت عمليات بحث كبيرة ومستمرة طوال النهار و الليل عليه، حتى تم العثور عليه ولكن كان جثة هامدة.

حيث قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، بأن فرق الإنقاذ المائي تمكنت من العثور على الطفل المفقود في الرستاق مفارقًا للحياة.

وكانت الهيئة العامة للدفاع المدني في قد تلقت بلاغًا صباح يوم أمس الخميس يفيد بفقدان طفل يبلغ من العمر 15 عاما في منطقة وادي الحوقين بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة‬⁩.

لتقوم بحملة البحث عنه إستمرت لساعات طويلة في جميع المنطقة وتحت الماء، حتى تم العثور عليه ولكن الوقت كان قد تأخر، وقد فارق الحياة، كما أعلنت الهيئة هذا الصباح.

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