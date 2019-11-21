سلطنة عمان أفاقت على مأساة ضحيتها طفل عماني

الدبور – أفاقت سلطنة عمان على خبر مأساة موت طفل عماني كان قد فقد يوم الخميس، وجرت عمليات بحث كبيرة ومستمرة طوال النهار و الليل عليه، حتى تم العثور عليه ولكن كان جثة هامدة.

حيث قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، بأن فرق الإنقاذ المائي تمكنت من العثور على الطفل المفقود في الرستاق مفارقًا للحياة.

وكانت الهيئة العامة للدفاع المدني في السلطنة قد تلقت بلاغًا صباح يوم أمس الخميس يفيد بفقدان طفل يبلغ من العمر 15 عاما في منطقة وادي الحوقين بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة‬⁩.

لتقوم بحملة البحث عنه إستمرت لساعات طويلة في جميع المنطقة وتحت الماء، حتى تم العثور عليه ولكن الوقت كان قد تأخر، وقد فارق الحياة، كما أعلنت الهيئة هذا الصباح.

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الدفاع المدني والإسعاف – عُمان @PACDAOman. . . إشارة الى بلاغ فقدان طفل بمنطقة وادي الحوقين بولاية ⁧الوسم الرستاق⁩ بمحافظة ⁧الوسم جنوب_الباطنة⁩، تمكنت فرق الإنقاذ المائي من العثور عليه مفارقاً للحياة .



⁧ #الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/DRBjOZdSu7 — الرستاق – News (@RnewsR) November 22, 2019

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