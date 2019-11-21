فيديوعش الدبابير

محمد رمضان على سرير مع فتيات على المسرح، يخلع ملابسه وفتيات السعودية يصرخن إقلع كمان

By وطن الدبور
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الدبور( حالة من الغضب مع الصدمة بين النشطاء في السعودية العظمى للحال الذي وصلت له بلاد الحرمين، و السرعة في الإنحلال، و تسائل البعض إلى أي مدى ممكن أن تصل في ضل غياب الحدود مع هيئة الترفيه ورئيسها ال>ي حصل على تصريح كامل لإفساد المجتمع في السعودية بدون ضوابط.

فقد أثار حفل المهرج في الكثير من الغضب خصوصا بعد إنتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي لنوعية ذلك الحفل الماجن الذ قد لا يناسب حتى الدول الغربية فما بالك السعودية.

في الفيديويهات التي لسعها الدبور ظهر محمد رمضان مرة داخل في سيارة فاهرة ومرة وهو على السرير مع فتيات يرقصن حوله بشكل مستفز، الفيديو ال>ي أثار ضجة كبيرة و الكثير من التعليقات من النشطاء.

وعلقت صفحة نحو الحرية على الفيديو حسب ما لسع الدبور ما نصه: يستقدم هذا المهرج لإداء وصلة من الانحطاط والتفاهة، في #السعودية، في الوقت الذي يُغيّب فيه جهابذة العلم وأصحاب الثقافة في السجون !!”

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وظهر في فيديو ثاني وهو يخلع ملابسه وسط صرخات فتيات السعودية، وهتاف البعض إقلع كمان إقلع، في منظر لم تكن تتخيله أن يحدث ولا في الأحلام في السعودية.

وعلقت ناشطة كويتية على الفيديو بقولها: “بالسرير مع بنات على المسرح والناس تصفق وترقص بالرياض”

وقالت ناشطة أخرى ما نصه: انا بجد مش فاهمه ايه القرف ده عامل حفله عشان يطلع يتنطط ع المسرح ويعمل حركات البلطجيه دي وفاكر انه كده بقا مغني.. والناس الهبله ال دافعه تمن التيكت عشان تروح تتفرج ع فنون البلطجه دماغهم فين بجد! انا بقلب ف التليفزيون لقيته مقدرتش اكمل دقيقه وغيرت القناه”

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