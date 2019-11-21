محمد رمضان على سرير مع فتيات على المسرح، يخلع ملابسه وفتيات السعودية يصرخن إقلع كمان

الدبور( حالة من الغضب مع الصدمة بين النشطاء في السعودية العظمى للحال الذي وصلت له بلاد الحرمين، و السرعة في الإنحلال، و تسائل البعض إلى أي مدى ممكن أن تصل في ضل غياب الحدود مع هيئة الترفيه ورئيسها تركي آل الشيخ ال>ي حصل على تصريح كامل لإفساد المجتمع في السعودية بدون ضوابط.

فقد أثار حفل المهرج محمد رمضان في موسم الرياض الكثير من الغضب خصوصا بعد إنتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي لنوعية ذلك الحفل الماجن الذ قد لا يناسب حتى الدول الغربية فما بالك السعودية.

في الفيديويهات التي لسعها الدبور ظهر محمد رمضان مرة داخل في سيارة فاهرة ومرة وهو على السرير مع فتيات يرقصن حوله بشكل مستفز، الفيديو ال>ي أثار ضجة كبيرة و الكثير من التعليقات من النشطاء.

وعلقت صفحة نحو الحرية على الفيديو حسب ما لسع الدبور ما نصه: “يستقدم هذا المهرج لإداء وصلة من الانحطاط والتفاهة، في #السعودية، في الوقت الذي يُغيّب فيه جهابذة العلم وأصحاب الثقافة في السجون !!”

يستقدم هذا المهرج لإداء وصلة من الانحطاط والتفاهة، في #السعودية، في الوقت الذي يُغيّب فيه جهابذة العلم وأصحاب الثقافة في السجون !!#محمد_رمضان_موسم_الرياضpic.twitter.com/ly3Xl7f0Dv — نحو الحرية (@hureyaksa) November 21, 2019

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وظهر في فيديو ثاني وهو يخلع ملابسه وسط صرخات فتيات السعودية، وهتاف البعض إقلع كمان إقلع، في منظر لم تكن تتخيله أن يحدث ولا في الأحلام في السعودية.

وعلقت ناشطة كويتية على الفيديو بقولها: “بالسرير مع بنات على المسرح والناس تصفق وترقص بالرياض”

بالسرير مع بنات على المسرح والناس تصفق وترقص بالرياض😳#محمد_رمضان_موسم_الرياض pic.twitter.com/ccjM5WwTDb — كـــويتيــه أصيــــلــه 🇰🇼 (@KUWTIYA) November 21, 2019

وقالت ناشطة أخرى ما نصه: “انا بجد مش فاهمه ايه القرف ده عامل حفله عشان يطلع يتنطط ع المسرح ويعمل حركات البلطجيه دي وفاكر انه كده بقا مغني.. والناس الهبله ال دافعه تمن التيكت عشان تروح تتفرج ع فنون البلطجه دماغهم فين بجد! انا بقلب ف التليفزيون لقيته مقدرتش اكمل دقيقه وغيرت القناه”

انا بجد مش فاهمه ايه القرف ده عامل حفله عشان يطلع يتنطط ع المسرح ويعمل حركات البلطجيه دي وفاكر انه كده بقا مغني😒والناس الهبله ال دافعه تمن التيكت عشان تروح تتفرج ع فنون البلطجه دماغهم فين بجد!

انا بقلب ف التليفزيون لقيته مقدرتش اكمل دقيقه وغيرت القناه#محمد_رمضان_موسم_الرياض pic.twitter.com/BBYcAZ1E4B — Hagar S Rady (@rady_hagar) November 21, 2019

#محمد_رمضان_موسم_الرياض واحدة فاشل زى ده…….

فى شباب للاسف وخدة قدوة فى الاول والاخرة شخصية ولا ليها لازمة والسعودية عاملة حفلة ربنا يستر على شباب السعودية من الشخصية الفاشلة الى بتحب تشهر نفسها فى كل حاجة فى الرياضة تلقى فى الكرة فى التمثيل وحتى فى الجيش ….👎👎 pic.twitter.com/VvEfQpd2AV — 🎶🎸🎻hossammahdy💙😍 (@hossammahdy18) November 21, 2019

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