ناشط سعودي معارض يطالب بن سلمان الإقتراب من “خامنئي” لمدة أسبوع فقط لهذا السبب

الدبور – الناشط السعودي المعارض عمر بن عبد العزيز نشر تغريدة طالب فيها ولي عهد السعودية العظمى التقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي لمدة أسبوع واحد فقط لحل مشكلته مع إيران بطريقة سهلة.

وقال عمر بن عبد العزيز الذي كان من ضمن الشخصيات التي تجسس عليها بن سلمان عن طريق خلية التجسس التي زرعها في تويتر، قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“محمد بن سلمان ينحس كل ما يقترب منه !

-ترمب يواجه العزل – نتنياهو متهم بالرشوة والفساد – السيسي يواجه احتجاجات شعبية -سعود القحطاني مختبئ متهم بالقتل – بدر العساكر تحقيقات FBI – ارامكو وتعرضت لاكبر خسائر – اوبر خسرت – سوفت بنك خسر

و أضاف في تغريدته لحل مشكلته مع إيران: “ياخي تكفى اقترب من خامنائي اسبوع وخلص عليه”

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محمد بن سلمان ينحس كل ما يقترب منه ! -ترمب يواجه العزل

-نتنياهو متهم بالرشوة والفساد

-السيسي يواجه احتجاجات شعبية

-سعود القحطاني مختبئ متهم بالقتل

-بدر العساكر تحقيقات FBI

-ارامكو وتعرضت لاكبر خسائر

-اوبر خسرت

-سوفت بنك خسر ياخي تكفى اقترب من خامنائي اسبوع وخلص عليه — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) November 21, 2019

يذكر أن ولي عهد السعودية فشل في كل ما يقوم به من اعمال وخطط، حتى رؤيته التي أعلن عنها ماتت قبل أن تبدأ بسبب طيشه ومراهقاته مع ولي عهد أبوظبي بن زايد الذي يتحكم به عن طريق الريموت من بعد، وبدأت حملة في السعودية في إزالة جميع اللوحات و الإعلانات من الشوارع التي بشرت برؤيته الفاشلة، وذلك بشكل تريجي حتى ينساها المواطن السعودي تدريجيا.

وقد فشل أيضا في إسكات معاريه حيث قام بأفشل عملية إغتيال عرفها التاريخ عندما إغتال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقطعه في مقر قنصية بلاده في إسطنبول.

وكانت آخر فضيحة هو القبض على خلية تجسس سعودية داخل تويتر للتجسس على المعارضين وعلى الإعلاميين في الوطن العربي، وقد أدى تجسسه على حسابات تويتر الكشف عن صاحب حساب كشكول وتم إعتقاله وتعذيبه وقتله في سجنه.

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