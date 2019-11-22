الناشط ياسر اليماني لـ بن زايد: مكانك الحقيقي مصحه الأمراض النفسيه.. (فيديو)

الدبور – قال الناشط السياسي اليمني ياسر اليماني في تغريدة رد بها على تغريدة نشرها ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد، ونشر فيها فيديو عن الوثائقي الذي صرف عليه ليحاول حل عقدة النقس التي يعاني منها منذ إنفصاله عن ساحل عمان وتأسيس إمارات الشر.

فقال له: مكانك الحقيقي هو مصحة الأمراض النفسية.

وكان بن زايد قد نشر فيديو دعائي لبرنامج وثائقي يعمل عليه منذ فترة وصرف عليه الكثير من الأموال محاولا التخلص من عقدة النقص التي يعاني منها جميع عيال زايد، وهو أن كيانهم حديث الولادة، وكانت الإمارات تابعة لحكم سلطان سلطنة عمان قبل أن تنفصل.

وعلق بن زايد في التغريدة على الفيديو ما نصه: “قصة امتدت لآلاف السنين وشكلت ملامح مجتمع الإمارات الذي اتخذ من الابتكار عنواناً لمسيرته عبر التاريخ، متسلحاً بالايمان والإصرار على الوحدة التي ترتكز عليها دولتنا، نثري بهذه السلسلة الوثائقية “تاريخ الإمارات” معرفة العالم بأمتنا. لكل أُمة قصة. هذه هي قصتنا..”

ويحكي الوثائقي أن عمر الإمارات يمتد لأكثر من ٢٥٠٠ عام قبل الميلاد، أي ربما مع نزول سيدنا آدم على الأرض، بحيث ان بن زايد هو من أغواهم وأخرجهم من الجنة لينزلوا على دولة الإمارات.

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وعلق الناشط اليمني على تغريدة بن زايد بقوله: “مكانك الحقيقي مصحه الأمراض النفسيه فأنت كارثه على نفسك ومن حولك فأنت مجرم وقاتل وثق انك ستموت وعقده النقص تلازمك ليس مشكلتنا ك عرب انك لا تمتلك تاريخ لا ارث ولا تاريخ مهما حاولت تسوق لنفسك عبر مهرجين مستأجرين ستظل الفنانه صباح رحمها الله اكبر من دولتك وتظل مكانك ساحل عمان”

مكانك الحقيقي مصحه الأمراض النفسيه فأنت كارثه على نفسك ومن حولك فأنت مجرم وقاتل وثق انك ستموت وعقده النقص تلازمك ليس مشكلتنا ك عرب انك لا تمتلك تاريخ لا ارث ولا تاريخ مهما حاولت تسوق لنفسك عبر مهرجين مستأجرين ستظل الفنانه صباح رحمها الله اكبر من دولتك وتظل مكانك ساحل عمان — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) November 22, 2019

التغريدة حصلت على الكثير من التعليقات و الإعجابات وأثارت ضجة كبيرة، وعلق عليها الكثير من النشطاء.

و أضاف اليماني بتعليق آخر ما نصه: “تصدق بالله من كثره هوسكم ب 125 عام واللؤلؤة ال عشره الف عام والكابتشينو نخشى تطلع علينا يوم من الأيام و تقول انك من بقايا الديناصورات المنقرضة من الآف السنين”

وعلق الكثير من النشطاء تعليقات ساخرة ومضحكة، الدبور لسع بعض منها وينشرها لكم:

حيث قال ناشط: قصة عدنان ولينا اقدم من قصتكم.

وقال آخر ما نصه: تاريخ الايباد اقدم منكم يا دويلة الحمارات

سؤال للأذكياء : من الأقدم حضارةابوظبي أم حضارة ابو ولد🌚 ⁦🏃🏻‍♂️⁩⁦🏃🏻‍♂️⁩😂😂😂 pic.twitter.com/OGTUvghxN4 — صليل⚡ (@THPYaxBgHWQwY4B) November 22, 2019

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